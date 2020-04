Jalen Green est la perspective parfaite de la Ligue G pour vaincre la NCAA

Jalen Green aurait pu marcher sur n’importe quel campus en Amérique et être la plus grande star du basket-ball universitaire l’année prochaine. Il aurait été plâtré partout dans ESPN, l’école de son choix obtenant des matchs en prime time à la télévision nationale et ses temps forts dominant SportsCenter toute la saison.

Au lieu de cela, Green – une recrue consensus parmi les trois premiers dans la classe de lycée de 2020 – choisit d’apporter ses talents à la G League. Green a choisi de devenir pro pendant un an à Auburn ou Memphis jeudi après-midi, mettant fin au recrutement de basket-ball le plus largement spéculé de l’année en choisissant une option sans précédent.

Green gagnerait 500000 $ pour sa saison en G League, selon Adrian Wojnarowski et Jon Givony d’ESPN, une augmentation massive par rapport au salaire de 125000 $ que la ligue a offert aux joueurs du secondaire l’année dernière. Le vert ne fait pas que sauter dans la ligue – il a sa propre équipe. Le natif de Californie sera à la tête d’une nouvelle équipe basée à Los Angeles avec un objectif principal de préparer Green for life dans la NBA.

La G League fait de Green la pièce maîtresse d’un nouveau programme de développement d’une année qui comprendra des conseils d’entraîneurs et de joueurs vétérans pour l’aider à s’intégrer dans un style de vie professionnel. L’équipe de Green pourrait jouer des matchs contre des équipes de la Ligue G qui ne comptent pas au classement, ainsi qu’affronter des équipes internationales et des académies de la NBA à travers le monde, selon ESPN. La G League offrirait également à Green une bourse universitaire complète qu’il peut encaisser à tout moment.

Il y a peu de joueurs mieux préparés pour cette route que Green, qui a déjà l’impression d’avoir passé sa vie sous les projecteurs en tant que meilleure recrue. La façon dont son expérience en G League le traite pourrait façonner l’avenir de la manière dont les jeunes joueurs entrent dans la NBA.

Le vert est un test pour les joueurs américains qui souhaitent rester à la maison tout en évitant les études collégiales

Au milieu des rumeurs selon lesquelles la NBA s’efforce d’abolir la limite d’âge et d’ouvrir le repêchage aux joueurs du secondaire, Green devient la première star à essayer une nouvelle voie que la ligue espère être une alternative solide pour les joueurs américains qui cherchent à contourner le basket-ball universitaire.

L’offre salariale accrue de la G League à Green intervient un an après que les meilleures recrues américaines LaMelo Ball et R.J. Hampton a choisi de jouer dans la NBL basée en Australie l’année dernière. Les deux devraient être des choix de loterie lors du repêchage de la NBA 2020, Ball se positionnant comme le choix global n ° 1. La NBA a trouvé un moyen de garder les meilleurs espoirs de basket-ball américains qui veulent une alternative au basket-ball universitaire à la maison. Le vert pourrait être un précurseur à cet égard.

Green n’est pas la seule recrue américaine de haut niveau à jouer dans la G League la saison prochaine – son confrère cinq étoiles Isaiah Todd emprunte le même chemin. Todd s’était engagé verbalement dans le Michigan, mais a annoncé cette semaine qu’il deviendrait plutôt professionnel. Todd n’est pas tout à fait une super perspective au niveau de Green, mais il est toujours une recrue consensus parmi les 15 premiers qui pourrait être un choix de première ronde en 2021.

L’époque où les meilleurs espoirs comme Brandon Jennings, Emmanuel Mudiay et Ball ont dû fuir en Italie, en Chine et en Australie pour gagner de l’argent en jouant au basket-ball tout en évitant l’université est révolue. La G League est déterminée à devenir une voie viable pour les meilleurs espoirs du pays qui souhaitent devenir pro immédiatement. Ce sera une expérience fascinante.

Points forts de la mixtape de Jalen Green

Le vert est idéalement positionné pour cet itinéraire

Green n’avait pas besoin du pouvoir de faire des étoiles du basket-ball universitaire parce qu’il est déjà une star. Il approche 1 million d’abonnés Instagram avant d’obtenir son diplôme d’études secondaires et a récemment joué dans sa propre série sur le nouveau service de streaming Quibi. Comme Ball avant lui, Green est à la pointe de la prochaine vague de superstars qui se sentent souvent autant des influenceurs des réseaux sociaux que des basketteurs. Également comme Ball, Green n’a pas besoin de basket-ball universitaire pour lancer sa carrière avant de pouvoir éventuellement participer au repêchage de la NBA.

Assez ou pas, Green établit des comparaisons avec Kobe Bryant depuis des années. Comme l’a dit un cadre de la NBA Western Conference au San Francisco Chronicle: «Il est probablement injuste pour quiconque de comparer un lycéen à Kobe, mais Jalen pourrait être aussi bon que Kobe au même âge. Il est si spécial. “

Garde de tir de 6’6, Green possède une explosivité verticale absolument élite qui attaque le panier. Béni avec un premier pas rare et une capacité de saut à couper le souffle d’un pied, Green est devenu connu comme un moulin à lumière humaine pendant ses jours de lycée. En plus de mettre en place des nombres énormes à Prolific Prep basé à Napa cette année, Green a également été un incontournable du programme junior de USA Basketball. Green a aidé l’équipe américaine à remporter des médailles d’or lors de la Coupe du monde FIBA ​​U19 2019, de la Coupe du monde FIBA ​​U17 (où il a été nommé MVP du tournoi) et du Championnat FIBA ​​Americas U16 2017.

On ne peut nier le talent naturel de Green. La question sera son «sens du jeu» – comment il apprend à lire le sol, à améliorer ses coéquipiers et à devenir un marqueur efficace. Il était une fois, Andrew Wiggins était également une recrue de lycée avec un talent physique incroyable. La carrière de Wiggins dans la NBA a été décevante jusqu’à présent compte tenu du battage médiatique avec lequel il est entré dans la ligue. Est-ce que Green souffrira de problèmes similaires ou répondra réellement aux attentes?

Quelle que soit la réponse, la Ligue G devient désormais un élément essentiel de l’histoire de Green. Il se sent certain d’être l’un des trois premiers choix de repêchage en 2021, quelle que soit sa performance, probablement en concurrence avec l’Oklahoma State engage Cade Cunningham pour le premier choix.

Green aurait pu être une star n’importe où, mais il a choisi d’en faire partie dans la G League. Le monde du basket-ball va regarder.