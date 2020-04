Jalen Hurts a été un succès universitaire. Peut-il devenir une franchise de la NFL QB?

Aucun joueur n’a jamais eu une carrière universitaire en football comme Jalen Hurts.

En 2016, il est devenu le premier véritable étudiant de première année à commencer pour l’Alabama en 32 ans. Hurts a remporté les honneurs All-SEC cette saison et a mené le Crimson Tide au match de championnat national. En deuxième année, il a de nouveau conduit l’Alabama au championnat national, mais a été remplacé à la mi-temps par Tua Tagovailoa, qui a mené le Tide à une victoire en prolongation.

Hurts a passé la majeure partie de sa saison junior sur le banc en tant que remplaçant de Tagovailoa. Hurts a ensuite eu son tour de venir en aide à l’Alabama lorsque Tagovailoa s’est blessé lors du match de championnat SEC 2018. Hurts a mené une victoire par derrière pour s’assurer une place pour la marée dans les éliminatoires du football collégial.

C’est à ce moment-là que la carrière collégiale de Hurts a pénétré un territoire sans précédent. Avec Tagovailoa qui devrait recommencer pour l’Alabama en 2019, Hurts est parti pour rejoindre l’Oklahoma en tant que transfert diplômé.

Hurts a mis en place des chiffres voyants dans l’offensive toujours prolifique de Lincoln Riley. Il a terminé l’année avec 3 851 verges par la passe, 32 touchés par la passe, 1 298 verges au sol et 20 touchés au sol, tous des sommets en carrière. Même si sa saison ne s’est pas terminée avec un voyage pour le match de championnat national pour la première fois, il a quand même conduit Oklahoma aux éliminatoires du football universitaire et a été le finaliste du trophée Heisman.

Contrairement à ses prédécesseurs de l’Oklahoma, Baker Mayfield et Kyler Murray, Hurts ne sera pas le premier choix au repêchage de la NFL. Il ne sera probablement même pas sélectionné au premier tour. Mais son long palmarès de succès fait de Hurts une option convaincante pour les équipes à la recherche d’un quart-arrière au Jour 2.

Hurts a-t-il vraiment ce qu’il faut pour être un quart-arrière de franchise? Regardons de plus près.

Hurts a la précision pour réussir dans la NFL

Les infractions en Alabama et en Oklahoma ont fourni à Hurts des outils pour prospérer. Son casting de meneurs de jeu comprenait d’anciens choix de première ronde Calvin Ridley, O.J. Howard et Josh Jacobs, ainsi que les premiers qualifiés de CeeDee Lamb, Henry Ruggs et Jerry Jeudy.

Mais ne laissez pas tout ce talent vous tromper. Lorsque Hurts laissait le ballon se propager dans le champ, il était généralement placé là où il devait être.

Peu de quarts du football universitaire étaient plus précis sur les lancers à au moins 10 mètres au-delà de la ligne de mêlée. Selon Derrik Klassen des Outsiders de Football, Hurts a été précis sur 77,3% de ses passes à 11-15 mètres en aval. Parmi les meilleurs quart-arrière de la classe de repêchage, Joe Burrow était le deuxième plus proche, mais avec 66,2%.

À maintes reprises, Hurts a donné à ses habiles récepteurs la possibilité de jouer:

Une critique à propos de Hurts est que les autres quarts de la classe draft – y compris Tagovailoa – ont une force de bras supérieure. Mais Hurts a montré qu’il avait suffisamment de bras pour faire le travail avec des balles profondes:





Ce placement de balle et le sens aigu de Hurts ont entraîné relativement peu d’erreurs au cours de ses quatre saisons. Son score de 191,2 passeurs en 2019 (128,9 avec la formule NFL) était le septième meilleur de l’histoire de FBS.

Les compétences de Hurts en tant que broyeur sont un bonus

Lamar Jackson a remporté les honneurs de la NFL MVP après avoir terminé la saison 2019 avec 1206 verges au sol, un total record pour un quart-arrière.

Grâce à Jackson, c’est le bon moment pour être un passeur à double menace dans la NFL. Bien que Hurts ne soit pas aussi dynamique que Jackson sur le terrain, ses compétences de précipitation ajoutent plus que jamais de la valeur à son stock de draft.

Hurts a totalisé 3 274 verges au sol et 43 touchés au cours de sa carrière universitaire. Il était l’un des sept joueurs du pays à avoir effectué au moins 20 touchés au sol en 2019.

Quand un jeu tombe en panne, Hurts est toujours un danger de glisser sur le terrain tout seul pour un gain énorme.

Cet attribut peut aider à atténuer les parties de ses compétences de passage qui ont besoin de développement. C’est bien, car il y a une grande raison de s’inquiéter des chances de Hurts dans la NFL.

Tout sur le passage de Hurts doit accélérer

La ligne offensive de l’Oklahoma n’était pas aussi dominante en 2019 que lors des campagnes Heisman de Mayfield et Murray. Les monteurs de lignes Cody Ford, Bobby Evans et Ben Powers ont tous été repêchés en 2019, laissant un groupe inexpérimenté à bloquer pour Hurts.

En conséquence, les Sooners se sont classés 46e au pays pour le blocage des passes, par Pro Football Focus. Ce qui est plus inquiétant, c’est que Hurts a subi des pressions sur 35,8% de ses baisses. Cela s’est classé 92e parmi les débutants du football universitaire.

Bien que la ligne ne soit pas stellaire, c’était surtout un produit de Hurts tenant le ballon trop longtemps. Sa moyenne de 3,08 secondes s’est classée 103e.

Trop souvent, Hurts avait besoin de voir un récepteur s’ouvrir avant de lâcher une passe. Et parfois, attendre que ces fenêtres s’ouvrent signifie qu’elles se ferment avant que le ballon de football n’arrive.





Ce manque d’anticipation a été exacerbé par un mouvement de lancer légèrement allongé qui a besoin de travail dans la NFL.

Hurts aura encore moins de temps pour lancer au niveau suivant. Il n’y avait pas un seul quart-arrière de la NFL qui ait passé en moyenne plus de trois secondes par tentative de passe en 2019. Ses récepteurs auront également beaucoup plus de mal à obtenir le type de séparation que Lamb, Jeudy, Ruggs et Ridley ont trouvé contre les demi-arrières collégiaux.

Une horloge interne plus rapide n’est pas une chose facile à développer, et cela pourrait signifier de graves douleurs de croissance pour Hurts s’il est obligé de commencer en tant que recrue.

Hurts a les outils pour devenir une star

La carrière sinueuse de Hurts a pris fin avec un dossier de 38-4 en tant que partant, quatre voyages aux éliminatoires du football collégial et près de 13 000 verges combinées de dépassement et de course. Il n’aura probablement pas à attendre trop longtemps lors du repêchage de la NFL 2020 pour entendre une équipe qui tombe amoureuse de son curriculum vitae extraordinairement impressionnant.

À la fois en Alabama et en Oklahoma, Hurts a montré qu’il avait les compétences de passe requises pour être un quart-arrière de la NFL. Sa lenteur dans la poche est cependant une préoccupation très légitime.

Des questions similaires sur Dak Prescott ont fait tomber l’ancien quart-arrière de l’État du Mississippi au quatrième tour du repêchage de la NFL en 2016. Il a été rédigé pour être un projet de développement à long terme pour les Cowboys, mais a été jeté dans le feu en tant que recrue et a dépassé les attentes. C’est une raison d’être optimiste à propos de Hurts. Pourtant, le talent environnant de Prescott à l’université n’était même pas proche de ce avec quoi Hurts travaillait, ce qui laissait à Prescott plus de place pour grandir.

Hurts ne suivra probablement pas les traces de Prescott et n’emmènera pas d’équipe aux éliminatoires la première année. Cela pourrait prendre un certain temps avant qu’il ne soit prêt à être un partant dans la NFL. Cependant, sa longue liste de distinctions en Alabama et en Oklahoma, il est difficile de l’exclure complètement.

Le point d’atterrissage le plus probable pour Hurts est avec une équipe qui a déjà un démarreur en place. Les Steelers, Packers, Colts et Buccaneers ne sont que quelques escouades qui ont des démarreurs vieillissants et pourraient utiliser un jeune quart-arrière en attente dans les coulisses. Le temps de développement pourrait être tout ce qu’il faut pour que Hurts accélère son processus.

S’il le peut, Hurts pourrait reproduire son succès universitaire et devenir un quart de franchise dans la NFL après tout.