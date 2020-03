Jalen Hurts devient réel à propos de Nick Saban, Alabama, Tua Tagovailoa

Jalen Hurts a récemment parlé de Nick Saban, de l’Alabama et de Tua Tagovailoa dans une récente interview.

S’adressant à Outside the Lines d’ESPN la semaine dernière, Hurts a insisté sur sa relation avec son ancien entraîneur-chef et remplaçant ponctuel.

“J’ai beaucoup d’appréciation pour lui et beaucoup de respect pour lui”, a-t-il déclaré à propos de Saban.

«Nous sommes plus semblables que les gens ne le pensent. C’est un compétiteur implacable.

«Il adopte une approche directe dans ce qu’il fait. Et ces similitudes sont la raison exacte pour laquelle j’ai choisi d’aller à cette université. »

“C’est une relation qui ne disparaîtra jamais. Je lui parle et je suis resté en contact avec lui toute l’année. »@ JalenHurts raconte à @JeremySchaap sa relation avec @Tuaamann alors qu’ils entrent tous les deux dans le repêchage de la NFL 2020. pic.twitter.com/ogcEIMUO5k

– Outside The Lines (@OTLonESPN) 7 mars 2020

Hurts était à l’origine le quart-arrière partant de l’Alabama, mais il a finalement été remplacé dans ce rôle par Tagovailoa.

Cette décision a entraîné le transfert de Hurts en Oklahoma et une excellente saison avec les Sooners l’année dernière.

“C’est une relation qui ne disparaîtra jamais ni ne s’éteindra”, a déclaré Hurts à propos de Tagovailoa.

«Je lui ai parlé et je suis resté en contact avec lui toute l’année. Je tire pour lui comme toujours. “

L’an dernier, Hurts a enregistré 3 851 verges, 32 touchés et 8 interceptions dans les airs pour les Sooners en tant qu’aîné. Il a également marqué 1 323 verges et 21 touchés au sol.

Hurts est largement considéré comme une sélection potentielle du jour 2 dans le prochain repêchage de la NFL 2020.

