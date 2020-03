Jameis Winston dit au revoir à Tampa après l’arrivée de Tom Brady

Après l’une des saisons les plus excitantes et les plus exaspérantes de l’histoire de la NFL, Jameis Winston a été remplacé en tant que quart-arrière partant des Tampa Bay Buccaneers. Dans un geste que personne n’aurait pu prévoir il y a quelques mois à peine, les Bucs ont signé pour six ans le champion du Super Bowl Tom Brady pour un contrat de 50 millions de dollars, après que Brady ait quitté les Patriots après sa 20e saison avec l’organisation.

Winston a mené la NFL dans les verges par la passe la saison dernière avec 5 109 et a terminé deuxième en passes de touché avec 33 – mais est également devenu le premier joueur de la NFL de l’histoire à lancer 30 touchés et 30 interceptions au cours de la même saison, et, par conséquent, n’apparaît pas susceptible de décrocher un emploi de départ pour 2020.

Winston est devenu un agent libre sans restriction cette semaine, et samedi, il a remercié la ville de Tampa et a dit qu’il avait hâte de revenir pour le Super Bowl LV en février prochain.

