Jameis Winston doit signer avec Steelers, déclare ESPN

Jameis Winston doit signer avec les Steelers de Pittsburgh, explique ESPN. Le leader mondial n’est pas le premier à faire cette suggestion.

Vendredi de la semaine dernière, Tom Brady a officiellement signé un contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay. Quand il l’a fait, il s’est immédiatement assuré que Winston jouerait dans un uniforme différent en 2020-2021.

Quel uniforme, justement? Cela reste peu clair.

La semaine dernière, l’initié du réseau NFL, Tom Pelissero, a indiqué que Pittsburgh pourrait avoir beaucoup de sens. Peter King de NBC Sports a fait écho à ce sentiment.

Maintenant, Marcus Spears d’ESPN cosigne la position des deux hommes sur la question.

«Jameis doit aller à Pittsburgh.» @ Mspears96 pense que Jameis Winston devrait aller chez les Steelers et s’asseoir derrière Ben Roethlisberger. pic.twitter.com/89NtTg5SYN

– Get Up (@GetUpESPN) 23 mars 2020

“Jameis doit se rendre à Pittsburgh et Jameis doit s’asseoir derrière Ben Roethlisberger pendant un an”, a déclaré Spears sur Get Up !.

«Je crois que cela lui rendra un grand service de simplement s’asseoir et regarder le match. La seule chose fascinante à propos de Jameis Winston est que son plafond est aussi élevé que n’importe qui dans la NFL, d’après les choses réussies que nous l’avons vu faire.

«Et évidemment, nous déplorons les 30 interceptions qui n’étaient pas entièrement de sa faute. Mais cela étant dit, s’il peut aller s’asseoir derrière Ben, passer sous l’aile de Mike Tomlin, Mason Rudolph et Duck Hodges ne sont pas l’avenir à Pittsburgh. Nous voyons en quelque sorte Jameis et Ben dans la même veine, des gros gars, des armes fortes et des infractions adaptées à ce qu’ils aiment faire. »

Est-ce que Winston finira par se retrouver avec les Steelers? Le temps nous le dira.

En relation: Tom Brady a un but avec les Buccaneers de Tampa Bay