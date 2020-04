Jameis Winston est l’agent libre le plus risqué que les Saints pourraient signer

Jameis Winston devrait signer un accord d’un an avec les New Orleans Saints. Il soutiendra Drew Brees et servira de police d’assurance au cas où le quart-arrière de 41 ans tomberait à nouveau avec une blessure. Après la première vague d’agence libre, nous avons cherché à savoir pourquoi Winston n’était toujours pas signé. Voici ce que les saints obtiendront avec le quart mercuriel:

Le marché des agents libres 2020 a été repris. Des joueurs comme Tom Brady, Philip Rivers et Marcus Mariota ont tous changé de lieu. Les équipes qui ont besoin de l’aide d’un quart-arrière vétéran ont, pour la plupart, soit trouvé leurs nouveaux partants, soit clairement exprimé leur intention de se tourner vers le repêchage pour obtenir de l’aide.

Mais il y a un homme qui pourrait encore être la solution aux problèmes de certaines équipes. Ou peut-être le catalyseur qui fait tout exploser.

Jameis Winston a tracé un chemin inégal au cours de sa carrière de cinq ans dans la NFL. Il a montré aux côtelettes qu’il voulait que son équipe remporte des victoires lors de tirs de barrage, ou qu’il fasse un trou dans son propre bateau avec des décisions horribles. Winston a longtemps persisté en tant que boîte à puzzle Hellraiser de la NFL. Si vous pouvez découvrir comment le déverrouiller, vous êtes dans un monde de délices. Comme il l’a montré maintes et maintes fois aux Buccaneers, ces plaisirs sont principalement réservés aux sadiques.

Au cours de 72 matchs dans la NFL, Winston a lancé 88 interceptions et tâtonné 50 fois. Il a remporté plus de sept matchs en tant que partant une seule fois en cinq saisons. Il n’a jamais assisté aux séries éliminatoires.

Il est également le même quart-arrière qui a été lancé pendant au moins trois touchés dans plus de 21% de ses départs (15 sur 70). Il a enregistré une note de passeur de 103 matchs ou plus 27 fois. Il a mené les Buccaneers à 11 disques gagnants depuis 2015 – plus que Tom Brady, Philip Rivers ou Ben Roethlisberger dans la même période.

C’est beaucoup de variance! Alors, que peut attendre la NFL d’un joueur qui porte ses défauts à l’extérieur mais qui peut encore avoir du potentiel en tant que quart-arrière de franchise?

Le cas de: Jameis Winston, passeur à fort impact dans une infraction de propagation

Il y a une raison pour laquelle Winston était le premier choix en 2015 et pourquoi Tampa a décidé de rouler avec lui plutôt que de re-signer Ryan Fitzpatrick après la saison 2018. À son meilleur, Winston est un passeur intrépide capable de placer le ballon dans des fenêtres étroites grâce à l’un des bras les plus forts de la ligue. Il a terminé premier ou deuxième en distance moyenne de lancer dans quatre de ses cinq saisons. Malgré ce degré de difficulté accru, il a encore effectué plus de 61% de ses passes.

Alors que son 2019 était plus remarquable pour son entrée exclusive dans le club de 30 touchés et 30 interceptions, il a également lancé plus de passes profondes (20+) verges que quiconque dans la ligue et a effectué plus de 37% d’entre eux (38 sur 102) . Aaron Rodgers, qui a terminé deuxième dans cette catégorie, n’a complété que 28 de ses 88 balles profondes (31,8%).

Bien sûr, les prouesses de Winston ont été aidées par le tandem de réception de Mike Evans et Chris Godwin. Il a également été gêné par le manque abject de Tampa d’un jeu de course, ce qui signifiait Evans, Godwin, et tout le monde était coincé dans un secondaire bondé qui n’avait pas à se soucier du jeu de course des Buccaneers.

Il y a beaucoup de valeur dans un quart-arrière capable de se lancer contre les défenses qui l’attendent, en particulier dans une ligue qui tend davantage vers des délits de type universitaire chaque année. Si vous cherchez un joueur qui peut étirer les défenses verticalement à un rythme presque imprudent (plus à ce sujet plus tard), vous pourriez faire bien pire que Winston – il se concentre sur la création de grands jeux.

Il est également solide près de la ligne de but. Son taux d’interception à l’intérieur de la zone rouge était à peine de 1,4 pour cent et a contribué à une cote de passage de 99,0 à l’intérieur de la ligne de 20 verges d’un adversaire. Il avait une cote de passeur de 76,0 et un taux d’INT de 5,2% n’importe où ailleurs sur le terrain.

Il y a même une doublure argentée à ses récents combats également. Un quart-arrière n’obtient que 30 interceptions s’il obtient un certain feu vert de son entraîneur-chef. Winston a absolument obtenu cela de Bruce Arians; en 2019, il a lancé pour un sommet de la NFL de 5109 verges tout en moyenne 8,2 verges par tentative. Il y avait assez dans son jeu qui a convaincu les Ariens d’accepter le mauvais comme un forfait avec son bien.

Ce sont des chiffres impressionnants dans le vide. C’est ce qui fait de Winston un quart intrigant à haut risque. Mais il a été impossible de séparer Winston de ses défauts.

Le cas de: Jameis Winston, leader de l’interception annuelle de la NFL

Nous savons tout sur les chiffres d’affaires à ce stade. Certains peuvent être expliqués.

Il y a quelques cas où les problèmes d’interception de Winston ne sont pas de sa faute. Peut-être qu’il est victime d’une pioche. Peut-être qu’il jette un désespoir dans le champ arrière en troisième et long tout en restant en fin de match. Peut-être O.J. Howard laisse tomber une passe si complètement tout ce qu’un secondeur doit faire est de l’enlever du dos du bout droit.

Ces moments sont tous compréhensibles … et ils sont une minorité parmi les bobines lowlight de Winston.

Le cantilever à son penchant pour les gros jeux est un esprit à piste unique qui revient toujours par défaut à une cible sur laquelle il s’était déjà fixé. Il y a des moments où Winston se replie dans une poche propre, regarde un élargisseur pendant trois secondes, puis se lance dans une double couverture de toute façon.

Parfois, son cerveau et son bras ne s’alignent pas tout à fait et il lance le ballon directement à un joueur portant le mauvais maillot. Voici, une erreur de recrue d’un quart de cinquième année:





Une petite pression peut forcer Winston à prendre de mauvaises décisions, mais il fait la bonne lecture dans l’interception à Richard Sherman ci-dessus. Il flippe juste cette passe si mal qu’un Sherman hors de position doit à peine bouger pour ramener à la maison un touché facile. Et, d’une manière ou d’une autre, ce n’était même pas le pick-six le plus excitant de ce jeu:





Bon dieu.

Ce qui est pire, c’est combien de ces erreurs ont été si immédiatement dommageables. Alors qu’il était solide dans la zone rouge, sa prise de décision s’est effondrée au plus profond de son propre territoire. Sept des interceptions de Winston en 2019 étaient des choix de six. Cinq d’entre eux ont été renvoyés à seulement 32 mètres ou moins dans la zone des buts.

C’est ce à quoi vous vous inscrivez lorsque vous verrouillez l’expérience Jameis Winston. Sa confiance en son bras lui donne la liberté de faire des lancers de monstres, mais cela lui cause aussi des ennuis.

Il n’y a pas de statistiques officielles pour cela, mais je suis sûr qu’aucun joueur de la ligue ne lance plus de passes de son pied arrière dans l’espoir de muscler une balle dans des fenêtres étroites que Winston. Même quand il semble comprendre la couverture à laquelle il fait face, il décide «f – it» et lance quand même le ballon.

Ce sont toutes des erreurs corrigibles, mais cinq ans et trois entraîneurs-chefs n’ont pas pu les réparer à Tampa. Les Buccaneers espéraient que le jumelage de Winston avec un entraîneur-chef connu pour raviver des quarts vétérans l’aiderait à réaliser son potentiel. Les Arians l’ont fait – c’est juste que le potentiel de Winston était la toute première saison 30-30 de la NFL.

Le cas de: pourquoi pas les deux?

Winston est un gros bordel d’un quart-arrière, et nous n’avons même pas abordé ses problèmes hors-champ (dont il y en a beaucoup). À son apogée, il est capable de déplacer le ballon vers le bas avec une explosivité que peu de quarts peuvent égaler. Dans ses vallées, il est un pick-six sujet aux erreurs qui essaie d’en faire trop et finit par creuser sa propre grâce. Il a de la valeur en lui parce qu’il est un quart-arrière dynamique et profond, mais il sabote son propre jeu en lançant trop souvent et dans de mauvaises situations.

Est-ce qu’un corps de réception moindre le forcerait à sortir de ses mauvaises habitudes parce qu’il sait qu’il ne peut pas croire aveuglément qu’ils le renfloueront? Peut-être – mais si une saison de 30 interceptions n’était pas le réveil dont il avait besoin pour faire des ajustements et changer son approche, il y a une chance que rien ne soit.

Pourtant, le scénario le plus probable est que Winston reste un quart-arrière qui vit aux extrêmes. L’endroit heureux de Winston le jumelerait avec un corps de réception de haut vol et une ligne offensive suffisamment talentueuse pour résister aux éclairs et l’empêcher de paniquer dans la poche. Attrapez-le et renforcez-le avec une défense surpassée, et il pourrait dépasser la norme établie à Tampa.