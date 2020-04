Jameis Winston est sur le point de devenir le régime d’assurance des Saints Drew Brees

Le dink-and-dunk et la balle profonde entrent en collision. L’année dernière, le quart-arrière des Saints, Drew Brees, avait en moyenne une moyenne de 6,4 yards aériens prévus par tentative de passe. Pendant ce temps, à travers le golfe du Mexique, Jameis Winston de Tampa Bay a réalisé une moyenne de 10,4 yards aériens prévus, la deuxième plus haute marque de la ligue. Maintenant, ces deux-là vont devenir coéquipiers. On s’attend à ce que les Saints et Winston finalisent un contrat d’un an, faisant de l’ancien Buccaneer dont le poste a été pris par un futur quart-arrière du Temple de la renommée la sauvegarde d’un autre grand de tous les temps.

C’est un mariage étrange, et pas seulement parce que Brees et Winston sont d’anciens rivaux de NFC South avec des styles de jeu très différents. Apparemment, les Saints avaient déjà leur sauvegarde à Taysom Hill, que l’équipe a lancé un appel d’offres au premier tour pour cette intersaison. Dimanche, Hill a signé un accord de deux ans d’une valeur garantie de 16 millions de dollars. Cela est venu un jour après que la Nouvelle-Orléans ait échangé au septième tour du repêchage pour sélectionner le quart-arrière du Mississippi State Tommy Stevens. Avec Winston dans le giron, la salle QB des Saints est soudain bondée. Stevens pourrait ne pas avoir de place sur la liste, ce qui rend la décision de l’équipe de revenir dans le projet pour le rendre encore plus perplexe.

Ce que la signature de Winston démontrerait, c’est la préparation. La décision des Saints d’envoyer un choix de troisième ronde aux Jets en 2018 pour acquérir Teddy Bridgewater a contribué à maintenir l’équipe à flot l’automne dernier lorsque Brees s’est cassé le pouce. Bien que Bridgewater n’ait pas été aussi efficace que Brees (croyez-le ou non, il avait en fait une moyenne de yards prévus par tentative encore plus basse, 6,2, suggérant que le fait de tremper et de tremper est essentiel à l’offensive de Sean Payton), l’équipe est allée 5-0 avec lui sous le centre. Avec Bridgewater maintenant en Caroline, Winston devrait devenir la nouvelle police d’assurance QB. Si Brees, âgé de 41 ans, redescend, les Saints pourront donner les rênes à un vétéran au lieu d’un joueur de gadget avec 15 tentatives de passe de carrière à son nom.

Et bien sûr, Winston ne peut pas tenir une bougie à Brees. Les blagues s’écrivent:

Mais alors que Winston a toujours été un roller coaster en tant que starter à Tampa Bay, il est facilement l’un des meilleurs quart-arrière de réserve de la ligue. Il est également meilleur que de nombreux débutants: la saison dernière, il s’est classé 18e en verges ajustées par tentative, 22e en catégorie Pro Football Focus et 16e en QBR. Son problème a longtemps été sa tendance à retourner le ballon – il a connu 30 interceptions en 2019 – mais il fait suffisamment de gros jeux pour être un passeur à peu près en moyenne de la ligue au total. C’est une sacrée sauvegarde.

Winston tire également quelque chose de cet arrangement. Ian Rapoport de NFL Network a rapporté que l’ancien Buccaneer avait des offres plus lucratives ailleurs mais choisit de prendre moins pour rejoindre les Saints à court d’argent. Pour que Winston ait un avenir en championnat, il doit trouver un moyen d’arrêter de lancer le ballon à l’autre équipe. Son pourcentage d’interception en carrière se situe à 3,5 – la dernière fois que le pourcentage total d’interception de la NFL a été aussi élevé en 1992. Il a lancé 4,8% des tentatives de passes la saison dernière, ce qui correspond à la moyenne de 1978. Winston n’est pas t un passant du 21e siècle. Avec les saints, il pourrait apprendre à devenir un.

Brees a connu trois saisons consécutives sans lancer d’interceptions à deux chiffres. Le jeu de passes des Saints à courte distance repose sur sa précision surnaturelle dans les zones courtes et intermédiaires du terrain. La Nouvelle-Orléans protège le football tout en alignant régulièrement l’une des infractions les plus efficaces de la ligue. Winston ne deviendra jamais Brees, mais il pourrait certainement apprendre une chose ou deux sur la façon de déplacer le football sans le donner à l’autre équipe. Peut-être qu’il découvrira qu’une approche dink-and-dunk n’est pas si mauvaise après tout.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer