Jameis Winston obtient LASIK pour aider ses malheurs d’interception

Jameis Winston a terminé l’impossible en 2019: 30-30 ans. Cela représente plus de 30 touchés ET 30 interceptions au cours de la même saison. C’est le genre de manque de fiabilité stellaire qui est devenu la marque de la carrière du quart-arrière des Buccaneers, mais maintenant Winston pense qu’il pourrait avoir une réponse à ses problèmes.

Après cinq ans dans la NFL, Winston va obtenir le LASIK, espérant que sa vision corrigée réduira ses erreurs à l’avenir. C’est une chose sensée à faire: être capable de voir correctement est généralement utile lorsque vous faites du sport. On ne sait pas si Winston portait des verres correcteurs jusqu’à ce point. Ce serait idiot s’il ne l’était pas parce que le football est un sport de contact (ndlr: SB Nation s’excuse officiellement pour cette blague).

Winston a du mal à voir sur le terrain n’est pas exactement un phénomène nouveau. En 2013, ESPN a publié un article sur son habitude de loucher pendant qu’il était à Florida State. À l’époque, Winston a admis avoir besoin de verres correcteurs, mais a déclaré qu’il ne jouait pas dans ses contacts parce qu’il était «inconfortable de les porter lors de la lecture».

«Je plisse beaucoup les yeux. Il semble que je plisse les yeux maintenant. Je fais juste ça. C’est une habitude », a déclaré Winston mercredi sans porter ses contacts lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

Cette propension à plisser les yeux a définitivement suivi Winston dans la NFL. Même une recherche d’images occasionnelle fera apparaître des dizaines d’images du QB du Buccaneer qui semblent avoir du mal à voir sur le terrain.

Il semble complètement absurde qu’un athlète professionnel joue au plus haut niveau pendant des années sans pouvoir voir correctement, mais nous y voilà. L’idée fausse commune est que le strabisme provoque un changement physiologique, altérant en quelque sorte la forme du globe oculaire et améliorant la clarté. Ce n’est pas vrai. En réalité, le strabisme change la quantité de lumière qui pénètre dans l’œil lui-même. Il limite la quantité de lumière admise dans la rétine, ce qui rétrécit à son tour la vision périphérique, permettant à une personne de se concentrer plus précisément sur ce qu’elle essaie de voir.

Cela peut être correct dans un restaurant bondé lorsque vous essayez de voir le menu, mais limiter votre vision périphérique sur un terrain de football est loin d’être idéal. Vous pourriez tout rater d’un récepteur effectuant une coupure, à un rusher de passe, à – je ne sais pas – une rupture de sécurité sur une route afin qu’il puisse intercepter le ballon.

En d’autres termes, il pourrait vraiment y avoir quelque chose à cela. Si Winston peut lancer 33 touchés sans être en mesure de voir correctement, cela pourrait être étonnant quand il est réellement capable de voir les arrières défensifs essayer de briser ses passes. Ça vaut le coup, non?