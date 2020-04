Jameis Winston rejoint la Nouvelle-Orléans pour l’école d’études supérieures QB

C’est le Morning Win. Nate Scott remplace Andy Nesbitt cette semaine.

L’ancien quart-arrière des Buccaneers Jameis Winston a déclaré que c’était un honneur d’être remplacé par Tom Brady plus tôt cet été, après que le légendaire quart-arrière des Pats ait décidé de rejoindre Tampa Bay, mettant ainsi fin au temps de Winston en tant que QB de départ.

Winston va maintenant être la doublure d’une autre légende du quart-arrière, mais à la Nouvelle-Orléans – Winston a annoncé qu’il signera avec les Saints, comparant la décision d’obtenir une «éducation Harvard» au poste de QB.

Qui suis-je pour douter du déménagement? J’ai eu d’innombrables amis à l’âge de 26 ans – l’âge de Winston – et j’ai appuyé sur l’ancien bouton de réinitialisation en me dirigeant vers les études supérieures. Et ils s’endettent pour le faire, alors que l’on supposerait que les saints paieront assez bien Winston pour son séjour là-bas.

Pourtant, c’est un peu bizarre que Winston, à nouveau âgé de seulement 26 ans, se joigne à une équipe qui a déjà Drew Brees et Taysom Hill sur la liste. Hill est un joueur plus situationnel, donc si Brees tombait avec une blessure, vous penseriez que Winston aurait des représentants.

Mais il y a d’autres équipes dans la ligue qui seraient probablement prêtes à affronter Winston à titre de sauvegarde, des équipes où le chemin de Winston vers l’équipe de jeu serait beaucoup plus clair.

Il y a un danger dans la NFL de devenir une entité oubliée. Je ne sais pas si Winston l’a déjà dépassé ou s’il a juste besoin d’une autre opportunité, mais en allant chez les Saints, il court le risque de rester assis pendant un an (ou deux) et de ne pas voir l’action de la NFL en direct.

Voici le meilleur scénario pour Winston: exactement ce qui vient de se passer avec Teddy Bridgewater. Bridgewater était un QB de départ dans la ligue, est tombé en disgrâce, a signé avec les Saints en tant que remplaçant, était un excellent coéquipier / pom-pom girl / tuteur / vétéran, avait l’air fantastique dans les opportunités qu’il avait, puis avait signé une bonne affaire pour commencer les Panthères.

Si vous êtes Winston: c’est le modèle. Vous avez le plan. S’il le suit jusqu’à un T, cela pourrait être un pari vraiment intelligent, en plus il peut vivre dans l’une des plus grandes villes de la Terre. Si ça doit être son éducation, parfait. Mais il doit s’assurer qu’il n’est pas trop à l’aise, car la NFL peut oublier les gens, rapidement.

Grand gagnant de mercredi: Michael Jordan

Jordan est toujours un gagnant, mais avec le hoopla autour du documentaire “The Last Dance” d’ESPN, nous obtenons encore plus de vieilles histoires sur sa grandeur. Un nouveau, étonnant: Roy Williams affirme que Jordan a couru un 4,38 de 40 verges au collège. Je… n’en doute pas.

Coups rapides: Alex Smith, Dennis Rodman, Jarrett Stidham

– Alex Smith dit qu’il est déterminé à recommencer à jouer au football, malgré le fait que sa jambe blessée, qui était si gravement infectée qu’elle risquait de devoir être amputée, ne semble toujours pas bonne.

– Le fils de Dennis Rodman dit qu’il n’a appris que les fameuses «vacances à Vegas» en regardant «The Last Dance».

– Notre écrivain de la NFL Steven Ruiz a regardé la bande de Jarrett Stidham, et il n’aime pas ce qu’il voit pour le quart-arrière présumé des Patriots.

