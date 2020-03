James Dolan ne peut pas faire la bonne chose, même avec Spike Lee

Ils ont déplacé les chaises longues du Titanic et, apparemment, ils ont déplacé les entrées par lesquelles des personnes célèbres sont autorisées à entrer au Madison Square Garden. Au moins, le Titanic a coulé rapidement – les Knicks ont absorbé l’eau pendant des décennies. Lundi était hypothétiquement un bon jour pour la franchise, alors qu’ils annonçaient un nouveau président d’équipe et remportaient une victoire surprenante contre l’une des meilleures équipes de la ligue. Mais mardi est apparu, et James Dolan est toujours le capitaine – il a payé beaucoup d’argent pour ce petit chapeau – et tant que c’est le cas, le navire est toujours en panne, et tous les changements n’apporteront rien.

Tout d’abord, la bonne nouvelle. Le nouveau président des Knicks est Leon Rose, un agent de longue date de la CAA avec une liste de grands joueurs. L’idée derrière l’embauche d’un agent comme Rose est qu’il a une histoire éprouvée d’établir des relations avec les stars de la ligue, et peut enfin convaincre les joueurs de renom de signer avec les Knicks. (Bien sûr, compte tenu de certains des anciens clients de Rose – de Carmelo Anthony à Julius Randle, de Frank Ntilikina à Eddy Curry, Andrea Bargnani, Renaldo Balkman et Mardy Collins – on pourrait être pardonné de présumer que Rose a dirigé les Knicks depuis assez longtemps Et quelques heures après avoir annoncé Rose, les humbles Knicks sont sortis et ont battu les Rockets liés aux séries éliminatoires, facilement leur plus grande victoire de la saison, la recrue RJ Barrett affichant 27 points, un sommet en carrière. Quelle journée pour une triste franchise!

Mais ne vous inquiétez pas, l’attention est rapidement revenue sur le dysfonctionnement des Knicks. Pendant le jeu, une vidéo a circulé de Spike Lee se disputant avec le personnel MSG. Lee, le partisan le plus éminent et le plus optimiste de l’équipe, a eu du mal à entrer dans le match lundi soir, car il ne pouvait apparemment pas entrer par la même porte qu’il utilisait depuis 28 ans. Le problème semblait être mineur et réparable, surtout après que Lee et Dolan se soient exprimés à la mi-temps. On pourrait supposer que Dolan s’excusait auprès du patron de longue date de l’équipe et que les choses seraient lissées. Mais ce n’est pas comme ça que les Knicks font des affaires.

Mardi matin, Lee est allé sur la première prise d’ESPN pour annoncer qu’il avait fini d’assister aux matchs des Knicks pour le reste de la saison. Il sentait que Dolan et les Knicks le «harcelaient» et que la déclaration que les Knicks avaient publiée la nuit précédente au sujet de sa conversation avec Dolan était «Garden spin».

Cependant, les Knicks ne pouvaient pas laisser Lee avoir le dernier mot. Ils ont immédiatement publié une déclaration qui commençait par «L’idée que Spike Lee est une victime… est risible» et, en quelque sorte, est allé encore plus loin dans la descente.

Les Knicks, incroyablement, ont même joint une photo de l’entrée et une photo granuleuse de Dolan et Lee se serrant la main lors du match de lundi soir. Cela devait servir de goutte de micro – Lee avait prétendu qu’il n’avait pas serré la main de Dolan, et pourtant il y avait près de 200 pixels prouvant le contraire. La note termine en se référant à Dolan simplement comme «Jim», comme s’il était notre ami et non le vain milliardaire qui a conclu que la taille de son compte bancaire signifie qu’il est plus intelligent que tout le monde dans le bâtiment.

Il s’agit de la deuxième querelle de haut niveau avec une icône bien-aimée des Knicks que Dolan a eu ces dernières années: il y a presque exactement trois ans, la sécurité de MSG a expulsé Charles Oakley, le favori des fans, du bâtiment et Dolan a accusé le fidèle de l’alcoolisme. (Dolan, qui a lui-même fait l’expérience de l’alcoolisme, aime accuser quiconque en désaccord avec lui de l’alcoolisme.)

C’est vraiment déconcertant que l’équipe ait choisi de se tourner vers Spike, qui a sans doute été le visage de la franchise depuis 25 ans et qui compte. Je suis un fan des Knicks, et je peux à peine rassembler l’énergie pour regarder mon équipe condamnée – et encore moins en être témoin en personne. Lee a soutenu la franchise à travers l’épaisseur et la minceur – principalement mince – et a payé des millions pour le privilège de le faire. Lorsqu’il a été confronté à ESPN avec la facture cumulative de 10 millions de dollars pour ses presque 30 ans de sièges au premier rang, Lee a simplement dit: “Je suis stupide maintenant!”)

Si les Knicks n’avaient rien dit, ils auraient probablement pu s’en tirer avec l’erreur de lundi soir. Bien sûr, leur fan le plus célèbre était fou à la télévision, mais on aurait pu être convaincu qu’il ne s’agissait que d’une célébrité autorisée jaillissant parce qu’il n’était pas traité comme un roi. Mais les Knicks de James Dolan sont physiquement incapables de ne rien dire (à moins que quelqu’un ne pose des questions difficiles). Ils ne pouvaient pas résister à faire une déclaration publique décrivant Dolan comme étant dans le vrai et ses ennemis comme étant dans le tort. Bien sûr, la fureur hyperbolique de la déclaration a immédiatement montré clairement que Dolan était le seul à être déconcerté. Dolan n’hésite pas à expulser quiconque critique les Knicks, mais il conteste également les personnes dont le soutien aux Knicks est plus important que le sien. Cela a pris 25 ans, mais Dolan s’est finalement énervé de la façon dont un réalisateur universellement respecté verse des sommes énormes pour soutenir bruyamment son équipe.

La décision de Dolan de se quereller avec Lee souligne pourquoi l’embauche de Rose sera finalement inutile, tout comme les embauches de Phil Jackson et d’Isiah Thomas et de toute autre personne que les Knicks ont tabulée au cours des deux dernières décennies pour redresser le navire. Depuis des années, la stratégie de reconstruction des Knicks consiste simplement à espérer que des agents libres de grands noms signeront avec eux en raison des lumières vives et de la gloire supposée de jouer à New York. Au lieu de cela, ces stars ont évité les Knicks en raison du dysfonctionnement qui a infesté l’organisation à tous les niveaux, du propriétaire au front-office en passant par l’équipe des relations publiques.

L’équipe peut embaucher un tout nouveau front office et un consultant en marque pour essayer de faire en sorte que les Knicks semblent à nouveau «cool», mais il n’y a rien de cool à propos d’une franchise dont la propriété garantira que la base de fans passera le matin après une grosse victoire énervée off et embarrassé. Et tant que c’est le cas, personne ne voudra signer avec les Knicks. J’ai l’impression d’avoir déjà écrit cette histoire, car bien sûr, je l’ai fait plusieurs fois. Chaque remède supposé pour les Knicks ignore que Dolan est ce qui les afflige. Spike Lee a été expulsé de sa chaise longue; le navire coule encore.

