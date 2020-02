James Harden contre Giannis Antetokounmpo est le dernier boeuf de la NBA

James Harden ne pense pas que le bavardage soit mignon. Tout ça. Pas les déchirures de son style de jeu, les snobs MVP, les accusations d’étouffement en playoffs, et surtout pas la blague de Giannis Antetokounmpo lors du repêchage des étoiles début février. Lorsque Charles Barkley a demandé à Giannis pourquoi il n’envisageait pas Harden plutôt que Kemba Walker ou Trae Young, Giannis a répondu: “Je veux quelqu’un qui va passer le ballon.”

Dans une interview avec ESPN qui a été abandonnée vendredi, Rachel Nichols a interrogé Harden sur les fouilles de Giannis. “Je pense en moyenne plus de passes que lui, je pense”, a déclaré Harden. Nichols a décroché les chiffres, et bien sûr, Harden s’est classé 10e pour les passes décisives avant la pause des étoiles; Walker s’est classé 36e. “Je ne vois pas ce qu’est la blague”, a déclaré Harden, avec ce rire particulier et haletant que les gens font quand une situation est tout sauf drôle.

Il a poursuivi en disant que lorsque sa carrière serait finie, il serait plus apprécié que maintenant. La réponse aurait pu s’arrêter là, avec la promesse que tous les athlètes actifs sans titre donnent: Quand je gagnerai, ils n’auront d’autre choix que de m’accepter. Sauf que Harden a décidé de creuser: “Je souhaite que je puisse être à 7 pieds et courir et simplement dunk”, a-t-il dit, faisant référence à Giannis. «Comme ça, ça ne demande aucune compétence. Je dois vraiment apprendre à jouer au basket et à avoir des compétences. ”

Harden a des raisons d’être défensif. Au cours de ses 11 saisons, certains fans de la NBA ont déclaré que Harden flatlines en séries éliminatoires, qu’il ne se souciait pas assez, qu’il était potelé, qu’il se relâchait en défense et – le plus offensant de tous – qu’il jouait au basket ennuyeux. En décembre, je me suis demandé si nous ne serions jamais satisfaits de Harden. Il nous a donné des performances record, des séquences de score insondables et bien des points culminants à retenir. Mais, les œufs Twitter, les têtes parlantes de la télévision et les gardiens du jeu disent à l’unisson, qu’en est-il des lancers francs?

Il y a toujours quelque chose à faire pour Harden. C’est pourquoi je ne peux pas lui reprocher d’avoir fait du bruit, même avec ses pairs. Harden veut juste que le récit soit corrigé. En 2017, au milieu d’une course serrée avec Russell Westbrook pour le prix MVP, Harden a déclaré: «Je pensais que gagner était ce [MVP] est sur le point – période. … Si vous mettez votre équipe en place pour avoir une chance, au but ultime, c’est la chose la plus importante. ” Cela a été compris comme un léger coup à Westbrook, ami de Harden et (à l’époque) ancien coéquipier. Mais sa frustration n’était pas vraiment avec Westbrook. Harden ne se sentait pas trompé par Westbrook; il se sentait trompé par la conversation.

Après que Giannis a remporté le titre de MVP la saison dernière par une large marge, Harden s’est exprimé sur 97.9 The Box, une station de radio de Houston. Il avait un cas légitime pour MVP après avoir dirigé la ligue en marquant et en transportant une équipe des Rockets parfois abominable aux séries éliminatoires. Comme en 2017, Harden s’est une nouvelle fois demandé quelle devrait être la représentation d’un MVP:

“J’ai eu un [season] pour les livres, mais c’est hors de mon contrôle. Une fois que les médias ont créé ce récit sur une personne pour le début de l’année, je pense qu’ils ne font que courir avec ce récit jusqu’à la fin de l’année. Je ne veux pas entrer dans les détails mais tout ce que je peux faire, c’est contrôler ce que je peux faire et j’ai fait ce que j’étais censé faire à un niveau élevé. Seulement quelques saisons, personne n’a jamais fait ça. Je ne peux pas contrôler ça, tout ce que je peux contrôler, c’est revenir l’année prochaine et gagner une puce. “

Harden a le droit de se sentir manqué de respect. Mais Giannis aussi – après tout, deux ans auparavant, Harden avait déclaré que le joueur par excellence était sur le point de gagner, et la saison dernière, les Bucks avaient le meilleur record de la ligue tandis que les Rockets étaient quatrièmes dans l’Ouest. Et ce n’est pas comme si Harden n’avait pas nommé de noms. Dans une interview avec GQ en septembre, il a déclaré: «Vous ne pouvez pas me dire qu’un gars dont l’équipe était à 14 graines à un moment donné l’année dernière, et a fini à quatre graines avec tout ce qui se passait – tant blessures – et qui a enchaîné 32 matchs avec 30 points, huit matchs avec 50 points, deux matchs avec 60 points en une saison … [Giannis Antetokounmpo]? Il n’y a pas moyen.”

Giannis ne reçoit pas un tiers des critiques que Harden reçoit en séries éliminatoires, un produit de l’âge, de l’expérience et des attentes. Bien que cela ne fonctionnera jamais en faveur de Harden pour faire quoi que ce soit sur les séries éliminatoires – le fait qu’il n’a pas de bague est la seule critique qu’il ne puisse pas contrer. “Pensez-vous qu’à la fin”, a demandé Nichols, “un titre va vous donner le respect que vous pensez mériter?” Harden répondit avant de terminer: «Ouais. C’est le cas, et je vais l’obtenir. ” Jusque-là, il continuera de creuser.

