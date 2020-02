James Harden et Giannis Antetokounmpo ne sont pas encore au-dessus de leur boeuf MVP

James Harden et Giannis Antetokounmpo ont encore un peu de sang sur la course serrée de MVP de l’année dernière. Les deux superstars se tirent subtilement des coups de feu depuis les médias depuis qu’Antetokounmpo a devancé Harden pour remporter le prix. Avec Antetokounmpo prêt à capturer son deuxième MVP consécutif cette saison, Harden a escaladé le boeuf lors d’une interview ESPN avec Rachel Nichols qui a fait surface vendredi.

Nichols a demandé à Harden un commentaire qu’Antetokounmpo avait fait lors du repêchage du match des étoiles NBA 2020 alors qu’il sélectionnait son équipe contre LeBron James. Lorsque l’équipe de TNT a pressé Antetokounmpo de choisir Kemba Walker plutôt que Harden, il a dit “Je veux quelqu’un qui passera le ballon” avec un petit rire.

Harden ne se retint pas lorsque Nichols l’interrogea à ce sujet:

Voici une transcription de ce qui a été dit:

RACHEL NICHOLS: Vous avez des gens qui parlent de certains des stéréotypes qui ont explosé autour de vous. Charles Barkley, quand ils avaient le repêchage des étoiles, disait: “personne ne veut prendre James Harden, c’est un dribbleur”. Giannis fait une blague à l’antenne sur “Je veux prendre quelqu’un qui peut passer, je prends Kemba Walker au lieu de James Harden.

JAMES HARDEN: J’ai en moyenne plus de passes que lui (Walker) je pense.

RN: Vous êtes classé 10e pour les passes décisives avant la pause des étoiles, et Kemba 36e pour les passes décisives avant la pause des étoiles.

JH: Je ne vois pas ce qu’est la blague. Mais je ne l’ai même pas vu, je ne fais pas attention à des trucs comme ça. Je sais juste qu’aucun d’eux ne peut jouer avec moi.

RN: Daryl Morey, votre directeur général avait une excellente idée à ce sujet. Il a dit: «être différent ne sera apprécié que lorsque cela fonctionnera».

JH: Ou quand j’aurai fini. Quand tout sera dit et fait, ils l’apprécieront davantage. Mais j’aurais aimé être à 7 pieds et pouvoir courir et simplement tremper. Cela ne demande aucune compétence. Je dois réellement apprendre à jouer au basket et à avoir des compétences. Je prendrai ça tous les jours.

Oui, Harden y est vraiment allé. Il semble qu’il y ait du vrai boeuf entre les deux étoiles. Passons en revue tout le reste.

Les Rockets ont lancé un tweet salé alors qu’Antetokounmpo a été nommé MVP

Les Rockets ont été préparés pour Antetokounmpo à être nommé MVP sur Harden. Quand cela s’est produit, ils ont tiré trois tweets qu’ils ont ensuite supprimés, faisant valoir que Harden aurait dû gagner le prix à la place. Voici un aperçu du premier tweet:

Les fans de la NBA ont clowné les Rockets pour cela, tout en notant que Houston est également la franchise qui avait récemment déclaré qu’elle aurait remporté la finale de la Conférence Ouest 2018 si les arbitres avaient passé des appels qui se sont déroulés via un audit interne. Ce fut le début.

Harden commente la décision d’attribution

Au cours d’une interview le 22 août, Harden a fait ses premiers commentaires publics sur le MVP à Antetokounmpo, en disant: «Je pense qu’une fois que les médias créent un récit sur quelqu’un depuis le début de l’année, je pense qu’ils prennent simplement ce récit et courent avec toute l’année. “

Harden a connu un démarrage lent de la saison 2018-19 avant de se lancer dans un barrage marquant pour mettre en place des chiffres historiques le reste du temps.

Harden commente à nouveau la décision du MVP à GQ



Dans un article de couverture de septembre, Harden a de nouveau déclaré que les médias avaient décidé tôt de décerner le prix à Giannis. Il a poursuivi: «Mais les choses que je mettais en place étaient légendaires. Vous allez regarder en arrière dans 10, 15 ans et être comme, est-ce vraiment vrai? Est-ce vraiment arrivé? “

Non, ce n’est pas encore arrivé, c’est trop tôt. Attendez la pré-saison et le redémarrage de la saison régulière. Mais ils [the media] à coup sûr, il y a des équipes sur lesquelles ils se sont enfermés. Nous savons tous. C’est exactement ça. Vous ne pouvez pas me dire qu’un gars dont l’équipe avait 14 graines à un moment donné l’année dernière, et a fini avec quatre graines avec tout ce qui se passait – tant de blessures – et qui a joué 32 matchs 30- séquence de points, huit matchs de 50 points, deux matchs de 60 points au cours d’une même saison… [Giannis Antetokounmpo]? Il n’y a pas moyen.

Je devais juste regarder ce que je pouvais faire pour aller mieux l’année prochaine. Vous ne pouvez pas faire la moue ou être fou, et le gamin a eu une saison incroyable, tout comme son équipe. Mais les choses que je mettais en place étaient légendaires. Vous allez regarder en arrière dans 10, 15 ans et être comme, est-ce vraiment vrai? Est-ce vraiment arrivé? C’est des trucs qu’ils faisaient quand Kareem et tous ces autres gars jouaient. Mais je suis heureux. Notre objectif est de remporter un championnat et je suis prêt à commencer maintenant.

Antetokounmpo minimise le boeuf avec Harden

Antetokounmpo a été interrogé sur les commentaires de Harden lors d’une interview avec Vincent Goodwill de Yahoo! Des sports. Voici ce qu’il a dit:

“C’est leur opinion. Ils vont récupérer James », a déclaré Antetokounmpo. “Je ne dirai jamais que je suis meilleur que James.”

Mais cela ne signifie pas qu’il renoncera au prix ou s’excusera pour cela. “Le trophée est chez moi”, a-t-il déclaré.

Semble assez juste. Peut-être que cela s’éteindra au début de la nouvelle saison?

Apparemment non.

Antetokounmpo a accidentellement tiré une balle sur la tête de Harden lors de l’ouverture de la saison

Les Bucks et les Rockets se sont affrontés lors de leur premier match de la saison, Milwaukee remportant une victoire de 117-111. Antetokounmpo avait 30 points dans le match contre 19 pour Harden, qui avait du mal à tirer le ballon depuis le terrain.

À un moment donné pendant le match, Antetokounmpo a lancé une passe de balle qui a touché Harden carré dans la tête par accident.

Antetokounmpo fait une fouille à Harden dans le repêchage des étoiles

“Je veux quelqu’un qui va passer le ballon”, a déclaré Antetokounmpo en prenant Walker contre Harden.

Antetokounmpo dit que son équipe a ciblé Harden défensivement dans le match des étoiles de la NBA

Après que l’équipe Giannis ait échoué dans un palpitant match des étoiles de la NBA contre l’équipe LeBron, Antetokounmpo a déclaré que la stratégie de fin de match de son équipe était de viser quiconque Harden gardait:

“Offensivement, nous essayions juste de trouver qui que James Harden gardait”, a déclaré Antetokounmpo. “C’est pour cela que nous pensions avoir eu l’occasion de marquer.”

Il y a du vrai boeuf entre Harden et Antetokounmpo



À bien des égards, ce boeuf a du sens. Je vais laisser mon collègue de SB Nation Mike Prada le décomposer:

«Ce genre de choses montre comment ils voient le match lui-même. Giannis est tellement axé sur l’équipe et ne se soucie vraiment pas de la gloire individuelle. J’imagine qu’il en veut à la façon dont Harden joue. Pendant ce temps, j’imagine que Harden est mécontent des cadeaux physiques de Giannis et de son image dorée, il aspire à être aimé comme il est. “

Bien sûr, Harden passe, et a régulièrement mis en place d’énormes numéros d’assistance au fil des ans. Antetokounmpo a de l’habileté – il y a une raison pour laquelle nous n’avons jamais vu un joueur de 7 pouces être capable de faire les choses qu’il est capable de porter un ballon et une force de transition avec un jeu de jambes magistral.

Les deux sont de grands joueurs. C’est dommage que ces gars-là jouent dans différentes conférences, parce que nous aimerions voir une série éliminatoire contre eux.