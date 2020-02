James Harden offre une critique cinglante du jeu de Giannis Antetokounmpo

L’une des critiques courantes de la NBA moderne est que les joueurs sont trop amicaux les uns avec les autres. La NBA n’a actuellement pas de rivalités intenses, et en dehors des séries éliminatoires, il est rare de voir des tensions entre les équipes sur le terrain. Cela pourrait changer, cependant, avec l’émergence de la bataille des Clippers et des Lakers pour LA, et la querelle croissante entre les deux derniers MVP NBA – Giannis Antetokounmpo et James Harden.

Antetokounmpo a battu Harden pour remporter le prix MVP 2019, et Harden a clairement indiqué qu’il se sentait volé par les électeurs. Selon Harden, un récit médiatique prédéterminé a aidé Giannis à gagner. Puis, en février, lors du repêchage des étoiles de la NBA, Giannis a tiré sur Harden tout en sélectionnant son équipe, en plaisantant qu’il prendrait un joueur qui était un bon passeur sur Harden.

Après que l’équipe de Harden a remporté le match des étoiles, Antetokounmpo a de nouveau critiqué Harden, disant que la stratégie de son équipe était de donner le ballon à quiconque Harden gardait.

Dans une interview avec Rachel Nichols qui a été publiée vendredi par ESPN, Harden a répondu au brouillon de brouillon, soulignant qu’il est un meilleur passeur, statistiquement, que le joueur que Giannis a choisi sur lui (Kemba Walker).

Rachel Nichols: “Giannis Antetokounmpo fait une blague à l’antenne sur” Je veux prendre quelqu’un qui peut passer, je prends Kemba Walker au lieu de James Harden. “

Harden: “Je pense en moyenne plus de passes que lui, je pense.”

Nichols: “Vous vous placez 10e pour les passes décisives avant la pause des étoiles et Kemba 36e.”

Harden: “Je ne vois pas ce qu’est la blague. Mais je ne l’ai même pas vu. Je ne fais pas attention à des trucs comme ça. Je sais juste qu’aucun d’eux ne peut jouer avec moi. “

Harden a ensuite démenti la capacité offensive d’Antetokounmpo, disant qu’il souhaitait pouvoir simplement courir et tremper comme Antetokounmpo peut le faire en raison de sa taille.

«J’aimerais pouvoir courir avec 7 pieds, courir et juste dunk. Comme ça ne prend aucune compétence du tout. Je dois vraiment apprendre à jouer au basket et à avoir des compétences, tu sais? Je prendrai ça n’importe quel jour. “

Les Rockets joueront à Milwaukee le 25 mars. Marquez votre calendrier maintenant.

