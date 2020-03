James Milner partage son hilarant isolement XI alors que le milieu de terrain de Liverpool continue de publier de superbes vidéos sur les réseaux sociaux

À une époque où nous pourrions tous faire avec un léger soulagement, James Milner offre le contenu dont tout le monde a besoin.

Le milieu de terrain de Liverpool a publié des vidéos hilarantes sur les réseaux sociaux au cours de la semaine dernière et son dernier n’a pas déçu.

James Milner est hilarant sur les réseaux sociaux

Milner a posté son XI d’isolement où il a utilisé beaucoup d’objets ménagers pour aider à remplir son équipe avec le banc et le manager remplaçants.

Il a écrit: “J’ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir … voici mon #isolationXI – faites-moi savoir qui ferait votre équipe … #dadjokeseverywhere.”

Milner a été au top de sa forme toute la semaine avec ses messages hilarants sur Twitter.

Cela a commencé quand il a tweeté une vidéo de lui rationnant des sachets de thé en réponse à son coéquipier de Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain dansant avec sa petite amie alors qu’ils s’auto-isolaient.

Il a dit: «Hé @Alex_OxChambo Des barils de rire ici aussi dans la maison Milner – rationnant les sachets de thé pour la semaine. #crazydays #somuchtogetonwith #notgotthemovestocompete. “

Et mardi la semaine dernière, Milner a mis en ligne une vidéo qui le montrait en train de couper sa pelouse avec une paire de très petits ciseaux.

Il a dit: “Maintenant, les sachets de thé sont triés, j’ai le temps de niveler cette pelouse … je me demande si je peux emprunter le visage Penser du signe Garder l’herbe d’Anfield. #onebladeatatime #productiveday #snipsnip Ciseaux. “

Vendredi, toutes les écoles, collèges et crèches du Royaume-Uni ont été fermées jusqu’à nouvel ordre en réponse au virus.

Et Milner, père de deux enfants, était prêt à faire en sorte que l’éducation se poursuive dans sa maison.

Tout en taillant des crayons et en alignant plusieurs sur une table, il a tweeté: «Se préparer pour l’école à domicile – il n’y aura pas de relâchement sous M. Milner. #yessir #staysharp #stayindoors. ”

