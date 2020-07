James Rodríguez aujourd’hui: son départ du Real Madrid en décembre 2020 ou juin 2021 | Nouvelles de la Colombie

La demande pourrait être prise pour ne pas être appelée pour le match contre l’Athletic Bilbao, en tant qu’entrée en rébellion la plus révélatrice de James Rodríguez au Real Madrid. L’entraîneur Zinedine Zidane a accepté, car il a montré que le Colombien ne fait pas partie de ses priorités au sein de l’équipe, et qu’il supprime ainsi un mal de tête au milieu de tant de controverses qui impliquent la relation entre les deux.

Cependant, la décision de James pourrait également menacer sa carrière, les possibilités du marché, son niveau de jeu et même son prix pour une future négociation. Et c’est que la roue du café était à un grand carrefour, puisque son contrat avec le Real Madrid est valable jusqu’en juin 2021, mais il veut jouer maintenant et ne voit pas la volonté politique de Florentino Pérez de le laisser partir facilement.

La chose est comme ça: le Real Madrid sait qu’il doit obtenir de l’argent de la signature millionnaire de James, pour laquelle il a payé 80 millions d’euros à Monaco en 2014. Bien que le joueur soit dévalué, il ferait une opération d’environ 22 millions ; Mais il n’y a pas beaucoup d’équipes qui voudraient payer cet argent et, incidemment, assumer la charge salariale que portent les «10» de l’équipe colombienne.

Le joueur veut changer d’équipe dès que possible, car il veut avoir des minutes et se sentir à nouveau comme un protagoniste; Mais il comprend que dans la direction de Merengue, ils ne vont pas tendre le bras très facilement et il devra penser s’il vaut mieux forcer son départ à la fin de l’année, ou remplir son contrat donc il doit souffrir 6 mois de plus pour l’attitude de Zidane envers il.

Pourquoi endurer plus de substitution? Facile, depuis janvier 2021, James peut-légalement-négocier son avenir avec n’importe quel club. En d’autres termes, il pourrait déjà conclure un nouveau contrat en tant que joueur libre, sachant qu’en juillet, il sera déjà déconnecté de la Maison Blanche. Ce qui signifierait une opération sans dividende pour Madrid, beaucoup plus rentable pour le Colombien, sur le plan économique, mais qui coûterait des «larmes de sang» assis sur un banc, même en dehors des appels, en attendant que ses entraves soient libérées.

Ainsi, et seulement ainsi, pourrait, par exemple, atteindre l’Atlético de Madrid sans que le club de matelas n’ait à faire un gros effort financier, et peut éviter un croisement avec l’équipe adverse. Sinon, il semble presque impossible de se rendre à «Aleti», car la fierté de Madrid ne lui permettrait pas de renforcer le rival du patio. Il serait même plus facile d’essayer de reprendre sa carrière dans n’importe quelle équipe européenne, car étant libre, tout est plus facile à négocier.

Que fera James?