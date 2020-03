Jamie Carragher dénonce “honteux” Tanguy Ndombele et soutient Jose Mourinho pour les critiques “justifiées” de la signature du record de Tottenham

Jose Mourinho a exprimé clairement sa déception face à Tanguy Ndombele à la suite du match nul 1-1 de Tottenham à Burnley samedi.

Le manager des Spurs a arraché Ndombele à la mi-temps à Turf Moor après une mauvaise performance, et il était extrêmement critique envers le milieu de terrain de 23 ans qui n’est devenu le record de Tottenham que l’été dernier.

Bien qu’il n’ait cité aucun nom dans ses commentaires d’après-match, Mourinho a clairement indiqué qu’il parlait de Ndombele et a déclaré qu’il ne pouvait pas «continuer à lui donner des opportunités», tout en exigeant un «niveau différent» de l’ancien joueur lyonnais.

Ndombele a été retiré à la mi-temps du match de Burnley n’ayant pas réussi un seul tacle ou interception

Mourinho était extrêmement critique envers le milieu de terrain de Tottenham après le coup de sifflet à plein temps

“Nous avons besoin de plus de certains joueurs, plus de responsabilité, plus d’attitude, plus d’intensité, et nous l’avons eu en seconde période avec les changements que j’ai faits”, a déclaré Mourinho à talkSPORT.

Alors que certains experts ont critiqué les explosions publiques de Mourinho contre son propre joueur – y compris l’ancien ailier de Liverpool Jermaine Pennant sur talkSPORT – le Portugais a été fortement soutenu par la légende d’Anfield Jamie Carragher.

S’exprimant sur Monday Sports Football de Sky Sports, l’ancien défenseur des Reds a également critiqué Ndombele pour avoir présenté une performance “honteuse” contre Burnley.

“La critique de José Mourinho était justifiée”, a commencé Carragher. «C’est un débat que vous le fassiez en public ou en privé.

«Nous avons tout le temps ce débat sur les managers qui critiquent les joueurs. J’ai dit après environ 10 minutes alors que je commentais le jeu que les Spurs sont une pagaille.

Jermaine Pennant critique Jose Mourinho pour avoir critiqué publiquement Tanguy Ndombele: cela va briser sa confiance

«Sa performance n’était rien de moins qu’une honte en termes d’effort hors du ballon. Sur le ballon, il était très bon, mais hors du ballon, vous ne pouvez pas croire ce que vous voyez.

«Si vous regardez ses statistiques sur le ballon en première mi-temps, il était l’un des meilleurs joueurs de Tottenham. Lorsque vous le regardez dans le jeu, il perd très rarement le ballon.

«Mais il n’a pas eu un seul sprint en 45 minutes et sa vitesse de pointe est 10e. Jose Mourinho a parlé de ne pas obtenir de passes des défenseurs centraux, lui ne se présentant pas pour le ballon. Il a reçu deux passes à l’arrière.

«Il semble juste marcher et ne pas bouger jusqu’à ce que le ballon s’approche de lui. Il aime dire aux autres quoi faire. Il se cachait et finalement l’un des trois défenseurs centraux a dû regarder au-delà de lui avec une longue balle et ils ont souvent perdu la possession.

«Il était trop souvent debout, se marquant et ne cherchant pas le ballon. Oliver Skipp était toujours en mouvement et essayait de trouver l’angle, mais c’est le joueur de 60 millions de livres sterling.

«Il m’a presque rappelé quand tu joues avec des enfants à l’école. Ils ne veulent jouer au football que lorsque le ballon vient à vos pieds. Il avait une qualité pure sur le ballon. Je l’ai beaucoup regardé cette saison, et il ne peut pas courir ou il ne veut pas courir – les deux ne sont pas de bonnes choses.

«Il n’aime pas courir ou se défendre et tout ressemble à du jogging ou à de la course comme un vieil homme. Mais quand le ballon vient à lui, il prend vie. Ce n’est pas suffisant.”

Mourinho a déjà critiqué extérieurement Ndombele cette saison.

Ce n’est que plus tôt ce mois-ci qu’il a commencé à rire quand il a été interrogé sur une vidéo virale du milieu de terrain qui montrait son approche désinvolte du suivi.

La récente critique de Jose contre l’international français a également été soutenue par Tony Cascarino, l’ancien attaquant de Chelsea et d’Irlande.

“Ndombele est là depuis près de trois quarts de saison”, a déclaré Casc sur talkSPORT. “[He’s played] 27 matchs, et je pense que plus de 20 d’entre eux, il a été remplacé ou arrive en tant que sous-marin.

«Le niveau auquel il joue n’est pas celui que j’ai vu à Lyon. Il est loin de ça. Tous ses milieux de terrain, à part [Giovani] Lo Celso, sont vraiment pauvres depuis que Mourinho a pris le poste.

«Harry Winks a eu du mal, il était sur le banc hier. En train de regarder [Oliver] Skipp, c’est un jeune garçon qui a eu l’opportunité, il a été remplacé [at half-time] ainsi que.

«C’est vraiment difficile pour les milieux de terrain. Si vous êtes n’importe quel type de milieu de terrain de football pour Jose, et que vous ne faites pas tout à fait tourner les choses, il ira pour vous. Il veut des généraux dans la salle des machines. »

