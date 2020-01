Jamie Carragher dit que Jurgen Klopp DEVRAIT prendre l’équipe de Liverpool contre Shrewsbury mais admet que les stars seniors sont autorisées à se reposer

Jamie Carragher a soutenu la position de Jurgen Klopp pour reposer ses stars de la première équipe lors de la reprise de la FA Cup de Liverpool contre Shrewsbury, mais a insisté pour que le manager allemand supervise le match.

Après le match nul 2-2 des Reds avec le club de League One dimanche, Klopp a annoncé que l’entraîneur des moins de 23 ans, Neil Critchley, serait en charge de la répétition du quatrième tour – car cela ne sera pas seulement un coup de pouce pour les jeunes, mais évitera plus de indésirables. titres.

Klopp prévoit de rester à l’écart de la reprise du quatrième tour avec Shrewsbury le 4 février

“Les joueurs seniors ayant une pause hivernale ont raison, vous ne pouvez pas en mettre en place une et ensuite avoir une rediffusion pendant la pause. C’est la même chose pour tous les clubs PL », a écrit Carragher sur Twitter.

“Mais Klopp devrait prendre l’équipe, ses jeunes joueurs seront ravis et la photo de lui à Ibiza avec un (emoji de bière) sera à chaque première page!”

Klopp a utilisé une tactique similaire en décembre lors d’un affrontement entre leurs engagements en Coupe du monde des clubs au Qatar et un quart de finale de la Coupe Carabao à Aston Villa, où Critchley a mené une équipe jeune à une défaite 5-0.

Le manager de Liverpool a été un adversaire bruyant et régulier du calendrier des matches et de l’impact que cela a sur les joueurs.Il n’effectuera donc plus de demi-tour car il a un autre match à accomplir pendant une période où ses joueurs avaient eu le temps dont ils avaient tant besoin. de.

Telle était la nécessité pour les joueurs d’avoir du temps loin du football.Klopp a choisi de ne pas les emmener dans un camp d’entraînement par temps chaud, mais leur a plutôt dit qu’ils pouvaient avoir du temps pour eux aussi longtemps qu’ils maintiennent un programme de fitness pré-arrangé.

Carragher dit que les Spurs ont perdu une partie de leur identité sous Mourinho

On pense que sa position est soutenue par la propriété du club.

«En avril 2019, nous avons reçu une lettre de la Premier League, je pense, où ils nous ont demandé de respecter les vacances d’hiver et de ne pas organiser de matchs amicaux internationaux ou de matchs de compétition. Nous respectons cela », a déclaré Klopp.

«Jurgen Klopp est une disgrâce» – le propriétaire d’Accrington Stanley critique le patron de Liverpool

«J’ai donc dit aux garçons, il y a déjà deux semaines, que nous aurons une pause hivernale, ce qui signifie que nous ne serons pas là. Ce seront les enfants qui joueront à ce jeu.

«Vous ne pouvez pas traiter avec nous comme personne ne s’en soucie. Je sais que ce n’est pas très populaire, mais c’est ainsi que je le vois.

«La Premier League nous a demandé de respecter les vacances d’hiver. C’est ce que nous faisons. Si la FA ne respecte pas cela, nous ne pouvons pas le changer. Nous ne serons pas là.

“Est-ce à dire que je ne serai pas là? Oui. Neil Critchley sera en charge. “

Jason Cummings a marqué les deux buts de Shrewsbury dimanche après que Curtis Jones et un but de Donald Love avaient mis Liverpool devant.

