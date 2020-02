Jamie Carragher exhorte Liverpool à signer à la fois Jadon Sancho et Timo Werner en été

Liverpool devrait tout faire pour signer Timo Werner et Jadon Sancho cet été, estime Jamie Carragher.

Les Reds possèdent déjà l’une des meilleures lignes de front du football mondial sous la forme de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane – qui ont marqué 44 buts combinés toutes compétitions confondues cette saison.

Werner pourrait être en mouvement cet été

Ils ont également Divock Origi en renfort des trois premiers – l’attaquant belge a marqué des buts d’une importance vitale pour le club, mais il n’a pas réussi à avoir autant d’impact ces derniers mois.

Et bien qu’il ait insisté sur le fait que son ancienne équipe était la meilleure équipe de la planète en ce moment, Carragher pense que les chefs d’Anfield devraient se donner pour priorité de se renforcer en attaque.

“Les choses peuvent changer très rapidement”, a déclaré Carragher à Viasport Fotbal. «Si vous regardez mardi soir (défaite de l’Atletico Madrid), le gros problème pour Liverpool est quand l’un de ces trois premiers ne joue pas.

La spéculation règne sur l’avenir de Sancho

«Sadio Mane a dû se détacher et le joueur qu’ils amènent est Divock Origi, qui est une légende de Liverpool à cause de ce qui s’est passé l’année dernière au Wanda Metropolitano, mais ce n’est pas assez bon pour que la meilleure équipe du monde amène cette qualité. “

Carragher a continué à identifier l’attaquant de RB Leipzig Timo Werner et l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho comme les joueurs qu’il amènerait à Anfield.

Werner a pris une forme sensationnelle cette saison et a marqué son 24e but de la saison contre Tottenham en Ligue des champions mercredi, tandis que Sancho a ébloui avec 13 buts et autant de passes décisives en Bundesliga.

Carragher a ajouté: «Liverpool a besoin d’un meilleur joueur offensif pour venir cet été. Sancho ou Werner? Je prendrai les deux.

“Ils n’ont besoin de laisser partir personne, ils ont juste besoin d’ajouter à l’équipe qu’ils ont.

“N’oubliez pas, Liverpool n’a jamais signé de joueur l’été dernier, alors vous pensez qu’il y a beaucoup d’argent à attendre.

«Jurgen Klopp attend probablement juste une autre année, certains joueurs vieillissent encore une année et il pourra peut-être le rafraîchir.

«Il a donné à Origi un nouveau contrat pour qu’il ne puisse pas acheter un joueur attaquant à la suite de cela, mais maintenant je pense que c’est définitivement le moment pour Liverpool de se renforcer, certainement dans l’attaque, de garder ces trois sur leurs orteils et de les faire pivoter, jouer à différents systèmes.

“De plus, il faut penser aux blessures et à la Coupe d’Afrique des Nations la saison prochaine avec Salah et Mane qui s’en iront, il est presque certain que Liverpool achètera un meilleur joueur offensif. C’est juste qui. “

