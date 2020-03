Jamie Murray pense que Wimbledon sera ANNULÉE en raison de la pandémie de coronavirus avec un report susceptible de causer des problèmes d’horaire

Jamie Murray pense que Wimbledon devra être annulée cette année en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Il est peu probable que le tournoi annuel commence à sa date prévue du 29 juin avec COVID-19 faisant des ravages sur le calendrier sportif.

Jamie Murray est double champion de double mixte de Wimbledon

Le All England Club tient une réunion d’urgence du conseil d’administration mercredi pour discuter du sort des championnats de 2020.

La saison sur gazon ne dure que six semaines et se joue au plus fort de l’été britannique lorsque les heures de clarté durent le plus longtemps.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’annulation de Wimbledon était plus probable que son report, Murray a déclaré à l’émission Today sur BBC Radio 4: «Je pense que oui, je pense que pour eux, il est difficile de reculer le tournoi pour de nombreuses raisons, car vous rencontrez d’autres tournois.

«Je suppose que pour le moment, il est toujours au programme. Même des choses comme la lumière du jour, pour accueillir l’événement, chaque semaine qui passe, vous obtenez moins de lumière pour jouer au tournoi. Ils jouent jusqu’à 21h ou 22h chaque soir à Wimbledon.

Wimbledon est l’un des plus grands événements sportifs de l’été

«Je suppose que tout le monde l’attendait, c’est évidemment le prochain grand événement du calendrier qui se déroule pour le moment.

«Je pense qu’il y a des réunions aujourd’hui et demain sur leurs plans. Cela nous donnera un aperçu de ce que cela signifie pour notre saison sur gazon, mais aussi pour le reste de la saison. »

L’Open de France a déjà été repoussé à la fin septembre, ce qui rend difficile la réorganisation de Wimbledon.

Si Wimbledon est annulé, ce sera la première fois qu’il ne figurera pas sur un calendrier sportif depuis 1945.

Murray, double champion de double mixte de Wimbledon, suit les directives du gouvernement en matière de verrouillage en restant à la maison.

Il a ajouté: «Il n’y a pas d’horaire de jeu pour l’instant, je suis à la maison comme tout le monde.

“C’est différent. Nous sommes habitués à être sur la route tout le temps, nous sommes dans différentes villes chaque semaine et vous y êtes en quelque sorte institutionnalisé.

“En ce qui concerne les vendredis et samedis lorsque vous commencez à jouer pour de gros prix à la fin des affaires du tournoi, même alors, votre esprit est prêt à passer à l’événement suivant parce que c’est ce que vous êtes programmé de faire.”

