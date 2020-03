Jamie O’Hara dénonce “ rien ” par la Ligue nationale alors que les plans sur la façon de terminer la saison restent en suspens

Suite à l’annonce par la Ligue nationale de suspendre son football indéfiniment, qu’est-ce que cela signifie pour les clubs de la Ligue nationale, de la Ligue nationale nord et de la Ligue nationale sud?

Eh bien, Jamie O’Hara, de TalkSPORT, qui est directeur de la Ligue nationale du côté sud de Billericay Town, dit qu’il n’a aucune idée, car il a critiqué l’annonce comme une “déclaration de rien”.

Coronavirus a annulé le football hors ligue en Angleterre, mais les clubs sont toujours dans les limbes

La déclaration de la Ligue nationale mardi était la suivante: «Le conseil d’administration de la Ligue nationale s’est réuni plus tôt dans la journée et a réexaminé sa décision antérieure de suspendre la compétition jusqu’au 3 avril 2020 au moins.

«Compte tenu de l’urgence de santé publique nationale très grave et sans précédent causée par le coronavirus, le conseil d’administration a pris la décision de suspendre indéfiniment les compétitions de la Ligue nationale, de la Ligue nationale nord et de la Ligue nationale sud.

“La Ligue nationale obtient actuellement des conseils juridiques spécialisés, consulte régulièrement la Fédération de football et d’autres parties prenantes et s’engage à impliquer ses clubs membres dans une décision en cours sur la meilleure façon de conclure la saison 2019/20.”

Il est clair qu’il n’y aura plus de football pendant un certain temps, mais on ne sait toujours pas si la saison se terminera ou si elle sera annulée.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Et c’est ce qui frustre O’Hara, qui pense que lui et d’autres clubs des trois divisions «attendent la direction» des pouvoirs en place.

Interrogé par Adrian Durham Drivetime sur la signification de cette dernière annonce pour un club comme Billericay, O’Hara a répondu brutalement et honnêtement.

Il a dit: “Je ne connais pas Ade, pour être honnête! C’est un peu une déclaration de rien, encore une fois, nous attendons la direction.

“Chez Billericay, nous sommes tous mis sur cette autorisation donc nous attendons cette décision maintenant pour aller de l’avant, nous avons tous pris des réductions de salaire mais nous avons besoin de directives.

“Cette déclaration ne nous a pas donné beaucoup de direction sur ce que nous faisons et nous sommes tous dans un peu de limbes. Les managers sont frustrés, les joueurs sont frustrés et personne ne connaît la réponse.

talkSPORT

O’Hara ne sait pas quoi faire de la dernière déclaration de la Ligue nationale

“En discutant avec les gens du jeu à ce niveau sur la façon de conclure la saison, je pense que cela va être soumis à un vote avec les membres des trois ligues et voir si elle est annulée ou si elle doit être conclue.

“Ce n’est pas comme la Premier League et l’EFL où ils ont [the players] ont tous obtenu des contrats. À partir d’avril c’est tout, ils ont terminé. Ils ne reçoivent pas de salaire d’été… Je ne sais pas comment ils le feraient s’ils jouaient en été. »

La pandémie de coronavirus a un impact énorme sur le monde du sport, avec un certain nombre de clubs de football prêts à lutter financièrement.

Les clubs n’appartenant pas à la ligue sont particulièrement menacés financièrement et O’Hara espère que tous les clubs n’appartenant pas à la ligue pourront continuer à fonctionner pendant la période difficile.

Il a ajouté: «Cela tue absolument hors ligue mais ça tue tout le monde… tout le monde est dans le même bateau, tout le monde souffre.

“Ce qui est plus important, c’est la santé et la sécurité de tous et nous allons passer au travers.

«Nous devons nous assurer que tous les clubs n’appartenant pas à la ligue sont toujours là à notre retour. Nous ne pouvons pas laisser une équipe fermer ses portes à cause de cette situation. »

