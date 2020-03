Jamie O’Hara révèle l’histoire intérieure du moment où Robbie Keane a frappé Edgar Davids à l’entraînement de Tottenham – «Bang

Que s’est-il donc passé lorsque Edgar Davids et Robbie Keane se sont affrontés sur le terrain d’entraînement de Tottenham?

Peu de détails sur l’incident sont connus, à l’exception du fait que Keano est à portée de main et le combat s’est produit peu de temps après que David a rejoint Tottenham de l’Inter en 2005, ayant également connu des succès avec Barcelone, la Juventus, Milan et l’Ajax.

Edgar Davids a rejoint les Spurs en 2005 et a passé un an et demi dans le nord de Londres

Cela signifie que la légende néerlandaise a affronté le meilleur joueur irlandais Keane alors qu’il suivait une formation de boxe et s’entraînait régulièrement sur un ring.

Heureusement, l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, co-anime le Sports Breakfast de talkSPORT et était là à l’époque.

«Je vous dis qui avait un peu de lui – Robbie Keane», a-t-il expliqué. «Je me souviens d’une histoire avec lui et Edgar Davids.

«Nous étions à l’entraînement et David est venu de l’Inter Milan et il pensait qu’il était les genoux de l’abeille. Il pensait qu’il était le gars et l’homme principal et tout, mais tout le monde a réalisé que Robbie Keane était le gars principal à Tottenham à l’époque.

«Je me souviens qu’il l’a donné à Keano à l’entraînement et qu’ils avaient un barney, et je pense qu’il a essayé de faire un pas vers Robbie Keane et de dire quelque chose – et Keano l’a juste déclenché, bosh!

«Il vient de partir, bang – un coup de poing. Disparu.

«Ensuite, David vient de se relever et est parti – et c’est tout.

“Il est venu le lendemain comme” matin, Robbie … “

“Tout le monde le savait – tu ne plaisantes pas avec Keano. Il avait cette chose en lui que s’il changeait de poste, il vous mettrait dehors. »

Écoutez Jamie O’Hara raconter toute l’histoire sur talkSPORT, ci-dessus…

