Jana Gutiérrez d’América Femenil conquiert TikTok avec ses VIDEOS

Source: Twitter @gtz_jana

Jana Gutierrez Elle est l’un des joueurs de football mexicains les plus populaires non seulement Amériquemais de tous les Liga MX Femenil. Ce qui précède est dû au mélange qu’il fait entre sa facette de joueuse professionnelle et la manière très agréable dont il gère ses réseaux socio-numériques, qui normalement ils ont une grande richesse.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

A cette occasion, le milieu de terrain bleu crème a téléchargé une vidéo sur TikTok montrant son pouvoir faire correspondre l’exercice avec l’une des chansons le plus populaire aujourd’hui. De même, cette vidéo a apporté beaucoup de rires d’elle et de son compagnon, qui ne pouvaient pas croire ils avaient accompli leur mission.

@ jana_gtz_c1,2,3 pa ’sous @jaidy_gutierrez ♬ son original – toni.vlc06

Parallèlement à cette publication, il y en a eu d’autres dans lesquels Jana Gutierrez répond à une série de défis exposés sur Internet. L’un d’eux, pour citer un exemple, est réaliser un tour complet en utilisant une seule jambe en position assise. Ce défi pose problème car il signifie supporter tout le poids de votre corps sur un pied.

@ jana_gtz_c Je pensais que j’allais me casser le genou JAJAJAJ ♬ #BodySpinner – maceedrue

Dans le dernier, le footballeur du club de la capitale danser dans une chorégraphie individuelle de type a chanson assez occupée. Actuellement Jana Gutierrez Il est assez populaire sur TikTok; Cependant, son important réseau social est Instagram, un profil où Il compte plus de 703 000 abonnés.