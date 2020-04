Jarrett Stidham commencera-t-il pour les Patriots?

Jarrett Stidham débutera-t-il pour les New England Patriots la saison prochaine? Certaines personnes ont des doutes.

Bien qu’il ait été désigné comme le quart-arrière probable lorsque Tom Brady est parti pour les Buccaneers de Tampa Bay, au moins un expert ESPN NFL n’a pas confiance en Stidham en tête de l’offensive.

Apparaissant sur ESPN Get Up lundi, Todd McShay a suggéré que Stidham avait encore besoin de temps supplémentaire pour se développer.

“De tous ceux à qui je parle dans l’organisation, ils sont ravis de son développement”, a déclaré McShay.

«Il a tellement de potentiel. Il est doué. Il a traversé beaucoup de choses dans sa vie. Il a du caractère, de la rudesse et de la ténacité.

“Mais il n’est pas encore prêt. Voilà l’essentiel. Il n’est pas prêt à diriger les New England Patriots, à mon avis. »

McShay n’a pas encore fermé la porte à quelqu’un comme Brian Hoyer entrant dans l’équation.

«Brian Hoyer est là et il est un très bon remplaçant, mais ils vont devoir prendre une décision sur ce qu’il faut faire en ce qui concerne le fait de faire venir un vétéran comme Andy Dalton pour envoyer la marée d’ici et quand Stidham est prêt, ou est-ce en train de rédiger un autre quart-arrière qui, selon eux, peut amener la concurrence et potentiellement jouer Stidham à cette position de n ° 1 », a-t-il déclaré.

«Ça va être vraiment intéressant de voir comment tout cela se passe.»

Les préoccupations de McShay sont-elles justifiées? Le temps nous le dira.

