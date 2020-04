Jarrett Stidham ne convient pas à l’offensive de la Nouvelle-Angleterre

Au cours d’un week-end qui nous a donné beaucoup de moments choquants, les Patriots qui n’ont pas recruté de quart-arrière ont peut-être été les plus choquants de tous. Dans l’état actuel des choses, Jarrett Stidham, qui n’a pas fait ses preuves, ou Brian Hoyer, qui a fait ses preuves mais qui est mauvais, sera au centre lorsque la saison 2020 de la NFL (s’il y en a une) débutera en septembre (ou peut-être plus tard).

Cela ne peut pas être la vision que Bill Belichick a pour la première saison de l’ère post-Tom Brady, n’est-ce pas? À moins que le plus grand entraîneur de l’histoire des sports organisés ne soit à l’aise pour tanker la saison 2020 (ce qui est possible!), Il doit avoir un autre jeu.

Bien qu’il y ait une part importante de fans des Patriots prêts à échanger leurs avatars Brady Twitter pour un Stidham, après avoir regardé chaque lancer qu’il a fait pendant la pré-saison 2019, cela ne va pas aller aussi bien que les fans les plus optimistes de la Nouvelle-Angleterre peuvent pense.

La performance de Stidham en pré-saison a été flattée par sa ligne de statistiques. Sa ligne de statistiques traditionnelle, au moins. Il a lancé quatre touchés et une seule interception tout en complétant 67,8% de ses passes et en moyenne 8,1 verges par tentative. Ce sont des chiffres impressionnants, bien sûr, mais ils n’incluent pas les trois interceptions abandonnées par les défenseurs ou les 10 sacs qu’il a pris, dont beaucoup étaient le résultat direct de son maintien du ballon trop longtemps. Il y avait des ruptures de protection là-dedans, mais celles-ci peuvent également être épinglées sur le quart-arrière, qui joue un rôle dans l’établissement des protections dans le système de la Nouvelle-Angleterre.

Lorsque Stidham ne jetait pas aux récepteurs ouverts au milieu du jeu, il hésitait à faire des lancers et, pour la plupart, inexacts, c’est ce que nous avons vu pendant son séjour à Auburn. La notation de Pro Football Focus confirme mon évaluation. PFF a donné à Stidham une note moyenne pour sa performance de pré-saison (72,2 sur 100) et l’a réduit pour six jeux dignes d’un chiffre d’affaires sur seulement 123 baisses pour un taux de 4,8%. Pour mettre cela en perspective, Jameis Winston a été réduit pour 40 jeux dignes de chiffre d’affaires sur 705 baisses au cours de la saison 2019 pour un taux de 5,6%.

En août dernier, Stidham ressemblait énormément au quart-arrière que nous avons vu à Auburn: indécis, imprécis et téméraire.

La défense de la bande et de la production décevantes de Stidham à l’université a été sa place dans le plan offensif de Gus Malzahn. Voici un éclaireur de la NFL qui fait cet argument même au rapport Bleacher:

“Joue dans une cabine téléphonique entre les hachages, et il a plusieurs fausses pièces à jouer, puis il est censé lever les yeux, passer par des progressions et trouver les garanties – dans la SEC, contre ces monteurs de lignes défensifs? Allez, mec », dit un autre éclaireur. «Qu’attendaient-ils de lui? «Ce truc est beaucoup plus facile à réaliser si vous avez un quart-arrière qui est une menace légitime de vous battre en courant. Tout le monde encombre la boîte pour ralentir la course QB, et la première lecture des contrefaçons de jeu est généralement le lancer à faire – et le récepteur a généralement une séparation. »

Il y a un certain mérite à cela, mais même en filtrant toutes les pièces de «style universitaire» et en se concentrant uniquement sur les passes de retour directes, la production de Stidham n’était pas ce que vous attendez d’un débutant de la NFL. Sur ces baisses consécutives en 2018, son pourcentage d’achèvement était exactement de 50% et son pourcentage de jeu digne d’un chiffre d’affaires était … attendez … 4,8%. Ce que nous avons vu de Stidham pendant la pré-saison 2019 est EXACTEMENT ce que nous avons vu de lui à Auburn.

Maintenant, si Brady a eu du mal à déplacer le ballon dans cette attaque avec ce même casting de soutien, les choses vont empirer avec Stidham là-bas. En d’autres termes, des modifications schématiques de l’infraction sont indispensables.

Le projet des Patriots pourrait nous donner un aperçu de l’infraction post-Brady qu’ils construisent. Les deux choix qu’ils ont utilisés aux extrémités serrées pourraient être les plus révélateurs. Avec le 91e choix, ils ont sorti Devin Asisi de l’UCLA. Ils ont suivi cela en choisissant Dalton Keene de Virginia Tech avec le 101e choix.

Asiasi est votre extrémité droite en ligne typique. Il est grand, il peut bloquer un peu et il fait beaucoup ses jeux sur des routes verticales dans les coutures. En d’autres termes, il est une cible idéale dans une attaque à forte action de jeu. Le choix de Keene est beaucoup plus intéressant d’un point de vue schématique. Il n’a pas été utilisé assez près dans l’attaque des Hokies, mais c’est un bon bloqueur qui a des capacités après la capture. À sa taille, Keene ressemble plus à un H-back qu’à une extrémité serrée, et je ne serais pas surpris s’il finit par jouer un rôle similaire à celui que Kyle Jusyzchyk joue dans l’attaque de Kyle Shanahan.

Quelques semaines avant le repêchage, les Patriots ont également signé l’arrière latéral Danny Vitale pour remplacer le retraité James Develin. Vitale et Develin jouent la même position mais leurs compétences sont assez différentes. Develin est plus un arrière classique, portant le cou, tandis que Vitale est un athlète légitime qui peut être plus une menace dans le jeu de passes.

Avec Belichick ne signant aucun récepteur en agence libre et transmettant ensuite une classe de récepteurs historiquement profonde dans le projet, la logique nous dit que les Pats prévoient de se pencher sur les trucs offensifs de course de puissance / jeu-action qu’ils ont fait les deux derniers. saisons, qui pourraient ressembler à l’offensive que nous avons vue à Baltimore la saison dernière avec plusieurs dos et des bouts serrés sur le terrain à tout moment … et qui est terriblement similaire à l’offensive d’Auburn décrite dans la citation du scout plus tôt dans ce post.

(Peut-être que Stidham n’est pas le mieux adapté à ce que la Nouvelle-Angleterre semble construire.)

Bien sûr, Baltimore pourrait le faire fonctionner parce que la présence de Lamar Jackson a forcé les défenses à jouer 11 contre 11 dans le jeu de course d’une manière que Stidham ou Hoyer ne le feraient pas. Construire une attaque en première passe fonctionne quand vous pouvez en moyenne 5,5 verges par course, et cela ne se produira pas avec les Pats qui remettent simplement le ballon et ne forcent pas la défense à tenir compte du quart-arrière.

Malheureusement, Lamar Jackson n’est pas disponible gratuitement … mais Cam Newton l’est et, après avoir refusé de repêcher un quart-arrière au cours du week-end, les Patriots se trouvent être les favoris des paris pour l’atterrir avant la saison 2020.

Sur la base de ce que nous avons vu de Stidham jusqu’à présent et des mesures que la Nouvelle-Angleterre a prises pendant cette intersaison, ce mariage aurait beaucoup plus de sens que celui dans lequel nous nous dirigeons actuellement.

