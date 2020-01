Jarvis Landry est toujours le meilleur joueur de dodgeball de la NFL que nous ayons jamais vu

La meilleure partie du Pro Bowl est la confrontation des compétences, et la meilleure partie de la confrontation des compétences est le jeu de ballon chasseur. La version 2020 n’était absolument pas différente, et maintenant je commence à penser que Jarvis Landry est le plus grand joueur de ballon chasseur au monde. Landry a déjà réussi un retour ridicule dans le jeu de ballon chasseur de 2018, et maintenant il est de retour en nous donnant encore plus de temps forts.

Avec son équipe AFC à terre, 4-2, le receveur des Browns a attrapé des balles consécutives pour éliminer la moitié de ses adversaires NFC. Puis il a traîné ses adversaires, 2-1, mais a encore trouvé un moyen de gagner.

Je recommande de regarder avec du son si vous le pouvez car Joe Tessitore et Booger McFarland appellent le match et c’est parfait. Je regarderais le ballon chasseur tous les jours si c’est ce que nous avons pu voir.

Après une saison dramatique pour les Browns, ce fut une belle victoire pour Landry.

Il y a aussi d’autres raisons d’aimer le ballon chasseur, comme regarder Quenton Nelson se faire bercer au visage au ralenti.

Le jeu le plus excitant de chaque classe d’EP pourrait être l’un des jeux les plus excitants de la télévision. Il suffit de faire de l’ensemble du Prow Bowl un jeu de ballon chasseur géant. Tout le champ, d’énormes listes, faites-le correctement.