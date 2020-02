Jason Segel et Adam Carolla

HBO et The Ringer’s Bill Simmons sont rejoints par l’acteur Jason Segel pour discuter du basket-ball de l’école préparatoire de Californie, en commençant par le théâtre, Freaks et Geeks; Oublier Sarah Marshall; Je t’aime mec; Comment j’ai rencontré votre mère; en plus d’apprendre de Judd Apatow, des comédies du début des années 2000, des histoires de plateaux de cinéma et plus encore (3:24). Ensuite, Bill s’assoit avec son vieil ami Adam Carolla pour parler des premiers jours du podcasting, du match de boxe Deontay Wilder – Tyson Fury, de la paternité, des voitures, des faux films et bien plus encore (55:16).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS