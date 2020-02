Jason Witten a fini avec les Cowboys et peut rejoindre les géants

L’ailier rapproché de 37 ans est l’un des 30 agents libres que Dallas doit affronter pendant cette intersaison.

À ce jour, le laiton de l’équipe a clairement indiqué que ses priorités étaient le quart Dak Prescott, le receveur Amari Cooper et une combinaison de l’ailier défensif Robert Quinn, du demi de coin Byron Jones et de l’ailier serré Blake Jarwin ou du receveur Randall Cobb.

Witten, malgré sa longue histoire avec l’organisation, se situe quelque part près du bas de la liste.

La semaine dernière, Witten a exprimé le désir de continuer à jouer dans la NFL l’année prochaine – même si c’est pour quelqu’un d’autre que les Cowboys.

“Je pense que je dois l’être”, a-t-il déclaré concernant son ouverture à jouer pour une autre équipe.

“Évidemment, j’aimerais terminer ici, mais certaines de ces choses ne sont pas sous votre contrôle.”

Selon Witten, il a récemment rencontré le nouvel entraîneur-chef Mike McCarthy, ainsi que le propriétaire Jerry Jones et le vice-président exécutif Stephen Jones.

Sur la base de ces conversations, il ne s’est pas vraiment aperçu de ce que l’avenir nous réserve.

Au lieu de cela, il est à peu près ouvert à tout à ce stade.

“Nous ne sommes pas entrés dans les mauvaises herbes de mon rôle et à quoi cela ressemblerait”, a-t-il déclaré à propos de ces discussions avec les propriétaires et les gestionnaires.

L’année dernière, Witten a enregistré 529 yards et quatre scores sur 63 réceptions.

“J’ai toujours l’impression d’avoir quelque chose à donner”, a-t-il déclaré.

«J’ai manifestement été de l’autre côté de cela dans la décision de prendre ma retraite. Oui, je pense que le coaching est dans le futur, mais je veux jouer tant que je peux.

“Nous verrons où cela se passe. Bien sûr, je veux que ce soit avec les Cowboys de Dallas, et je serai toujours un Cowboy de Dallas, mais je comprends aussi qu’avec tous les changements, je devrai peut-être aller ailleurs. “

Ce sentiment est similaire à celui exprimé par Witten il y a quelques semaines lorsqu’il est confronté à l’idée que ses jours des Cowboys pourraient être derrière lui.

“Je veux juste épuiser toutes les occasions de jouer et essayer évidemment de jouer dans un jeu comme celui-ci – le Super Bowl”, a-t-il déclaré lors de la semaine du Super Bowl à Miami, en Floride.

“J’ai 16 ans à Dallas”, a poursuivi Witten.

«Vous aimeriez en finir là-bas. Mais je ne suis pas non plus assez naïf pour penser – vous savez, il faudra peut-être que ce soit ailleurs. C’est ainsi que fonctionne cette entreprise. Vous devez être ouvert à cette idée, c’est sûr.

Si un autre accord avec Dallas ne peut être conclu, ce ne serait pas si choquant de voir Witten débarquer à New York.

Les Giants ont récemment rééquipé l’ensemble de leur personnel d’entraîneurs, tout comme les Cowboys.

L’ancien entraîneur des équipes spéciales des New England Patriots Joe Judge a été installé comme entraîneur-chef, et il est sorti et a embauché l’ancien entraîneur-chef des Cowboys Jason Garrett pour être son coordonnateur offensif.

Garrett et Witten ont toujours eu une relation très forte et positive.

Contrairement à Dallas, les Giants n’ont pas beaucoup de talent du côté offensif du ballon. Witten serait un ajustement naturel et une belle couverture de sécurité pour le quart-arrière de deuxième année Daniel Jones dans sa deuxième campagne.

D’une manière ou d’une autre, toutes les questions concernant l’avenir de Witten devraient être clarifiées dans les prochaines semaines. Alors que la libre agence de la mi-mars commence à se rapprocher, Dallas sera forcé de décider de conserver Witten ou de le laisser marcher.

Dès que cela se produira, les Giants pourront évaluer son coût et déterminer si la production apportée par Witten justifie finalement son coût.

