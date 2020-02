Javelina accourant aux mèmes de musique a repris Twitter

Bienvenue sur FTW Explains: Un guide pour rattraper son retard et mieux comprendre ce qui se passe dans le monde.

Voici une phrase que je n’aurais jamais pensé écrire, mais là encore, j’aurais peut-être dû, compte tenu de l’état des médias sociaux: une vidéo d’une javelot sauvage sprintant en Arizona est devenue virale et est devenue un mème, dans lequel les gens mettent des bandes sonores sous la vidéo de cette créature en pleine maturation (sanglier?) en traversant Tucson.

Je sais, vous avez probablement tellement de questions. Mais c’est pour ça que FTW explique! Plongeons-nous dans la première requête la plus évidente.

Qu’est-ce que c’est qu’une javelina?!

Selon le National Park Service:

Le pécari à collier (Tayassu tajacu), communément appelé javelina, se trouve aussi loin au sud que l’Argentine et au nord jusqu’au Texas, au Nouveau-Mexique et en Arizona. Les pécaris à collier sont dans l’ordre des mammifères à doigts égaux et à sabots d’Artiodactyla. Javelina est confondue avec les porcs, mais ils appartiennent à une famille différente de celle des porcs.

Donc, votre terrible blague “sanglier” ci-dessus ne fonctionne pas.

… Droite.

Comment prononcez-vous cela?

Have-eh-lee-na.

Et qu’est-ce que c’est maintenant sur le mème?

Nous avons lancé la javelina sur le thème Chariots of Fire:

Et ce joyau utilisant la musique de Love Actually:

Vous avez l’idée? En voici d’autres:

C’est ça?

Nan! Il existe un compte @javelinarunning qui collecte ces informations:

.