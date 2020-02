Javi Sánchez se refroidit et Valence avance dans la signature de Feddal

Le centre de 31 ans, qui a été exclu du dernier appel de la Betis par décision technique, il semble proche de devenir le remplaçant de Garay dans l’ensemble che. Il Valence accuse la perte de l’Argentin. À tel point que la signature d’un footballeur dans sa démarcation est devenue une obligation. Bien que le club Mestalla se soit récemment intéressé à Javi Sánchezjoueur de football Real Madrid qui joue en prêt à Valladolid, le nom de Zouhair Feddal Il a gagné en force au cours des dernières heures.

Selon Estadio Deportivo, Valence a profité du fait que le Marocain n’a pas joué depuis le 5 janvier dernier pour se rapprocher des positions avec le Betis. L’équipe Verdiblanco, quant à elle, ne mettra pas d’obstacles au transfert de Zouhair Feddal à l’équipe de la capitale de Turia tant qu’elle accepte d’avoir l’obligation d’acheter l’été prochain. De cette façon, l’équipe andalouse s’assurera de faire de l’argent pour cela avant le début de sa dernière année de contrat.

Avant Feddal, Valence s’intéressait à Javi Sánchez

Comme nous l’avons fait à OKDIARIO, obtenir les services de Javi Sánchez a été une opération beaucoup plus compliquée pour l’ensemble du che. Tout d’abord, il exigeait que le Real Madrid mette fin à son affectation à Valladolid, ce qu’il avait déjà fait avec Lunin et avec Jorge de Frutos en janvier pour chercher à la fois un nouveau logement. De plus, la boîte à meringue avait refusé de laisser Valence Je pourrais avoir une option d’achat pour Javi Sánchez, quelque chose qui était destiné à inclure le club Mestalla dans son contrat. Enfin, et parce que Valence a un besoin urgent d’incorporer une nouvelle usine, il semble qu’elle ait opté pour une option plus simple comme celle de Zouhair Feddal.