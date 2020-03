Javier Alarcón lance une proposition pour faire face au coronavirus

Source: Twitter @Javier_Alarcon_

Après les cas de Coronavirus dans Mexique, plusieurs personnes sont devenues alarmées et se rendent dans les supermarchés à la recherche d’un approvisionnement en nourriture et en médicaments et, dans certains cas, elles en achètent plus.

Dans cette situation, le commentateur Javier Alarcón Il a souligné l’importance d’acheter ce qui est nécessaire. “Achetez peu et deux choses de la même façon; l’un d’eux est destiné à la personne âgée qui fait ses bagages. Si les magasins ferment, ils sont les plus vulnérables physiquement et professionnellement selon COVID-19“A écrit le membre du Grupo Imagen.

La publication a généré des commentaires positifs de ses abonnés et certains utilisateurs ont partagé la vidéo sur leurs réseaux sociaux pour sensibiliser les autres.

Pouvez-vous m’aider? 🙌 Achetez un peu et deux choses pareilles; l’un d’eux est destiné à la personne du 3e âge qui fait ses valises. Si les magasins ferment, ils sont les plus vulnérables physiquement et professionnellement selon COVID-19 RT 🙏🏻 # HágamoslosFuertes. pic.twitter.com/HcU9BDz0WL

– Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) 18 mars 2020

Il convient de noter que le Liga MX , les cours dans les écoles et certains concerts ont été suspendus par le Coronavirus.