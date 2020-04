Javier Tebas: “Avec ou sans personnes, nous finirons à coup sûr les compétitions”

LePrésident de la Liga, Javier Tebas, Il a expliqué qu’il ne peut pas “assurer si ce sera avec des personnes ou sans personnes”, mais qu’il peut garantir que les compétitions nationales et européennes de clubs “se termineront en toute sécurité” cette saison, ajoutant quela possibilité de les annuler est “un cauchemar”cela ne se pose même pas en ce moment.

“Il existe deux types de calendriers. L’un dans lequel les compétitions nationales et européennes se déroulent en parallèle, qui commence le 6 juin, et l’autre qui se déroule en blocs, dans lequel les compétitions nationales se terminent en premier lieu, en juillet et juillet. puis les européennes en juillet ou août, selon la fin. Ce sont des scénarios qui me donnent l’assurance que les deux compétitions se termineront.Je ne peux pas dire si ce sera avec ou sans gens, mais nous allons certainement terminer les compétitions “, a déclaré Tebas lors d’une réunion à distance avec la presse internationale.

Sur la possibilité d’annuler des compétitions nationales et européennes, il a refusé de valoriser ce “cauchemar”. “Dans le domaine du sport, ni en Espagne ni en Europe, cette question a été soulevée car il y a des semaines pour savoir si cela se produira. Cette décision sera étudiée au moment où nous ne pouvons plus jouer physiquement. En ce moment, c’est un débat stérile qui ne génère que des conflits d’intérêts, comme c’est le cas dans certains pays oùles seuls qui ne veulent pas terminer la compétition sont ceux qui rivalisent pour ne pas descendre “at-il souligné.

Concernant la possibilité dejouer derrière des portes closes, le président de LaLiga a souligné qu ‘”il n’y aura pas de supporters dans les stades jusqu’à ce que les autorités sanitaires le disent”, car “ce n’est pas une décision qui dépend de LaLiga ou des clubs”. “Nous calculons déjà ce que pourrait être la baisse des ventes de billets”, a-t-il expliqué, regrettant qu’il ait été “impossible” de parvenir à un accord mondial avec les footballeurs espagnols pour réduire leurs salaires.

«Les huit clubs qui ont déjà subi une ERTE ont réduit les salaires des joueurs à 70%. Une autre série de clubs conclut des accords individuels avec leurs joueurs acceptés par l’ensemble de l’équipe, généralement avec une réduction des salaires 20% s’il n’est pas joué, 10% s’il est joué à huis clos et 5% s’il est joué avec le public “, a-t-il fait remarquer.

Ne pas demander d’aide au gouvernement

En ce sens, il était convaincu que “dans les prochains jours, pratiquement tous les clubs espagnols serontaccords via ERTE ou via des accords individuels“C’est un élément important, mais loin d’être le plus important pour pouvoir faire face à notre avenir avec des garanties.Ces mesures visent à sauver l’avenir du football et les joueurs doivent le réaliser.. Notre intention n’est pas de demander de l’aide au gouvernement, nous ne demanderons aucune subvention “, a-t-il déclaré.

Interrogé sur les revenus audiovisuels, Thèbes a dressé le tableau exact aujourd’hui. “Nous avons collecté près de 90% des droits audiovisuels, ce qui signifie que nous devions retourner plus de 18% (si la Liga est annulée) car il y a une saison de 28% à jouer. S’il n’est pas joué, il est évident que nous devrons restituer de l’argent, mais les opérateurs de télévision sont aussi convaincus que moi que nous allons terminer la saison “, a-t-il confié.

Enfin, Thèbes a répondu quene sait pas si l’option de Leo Messi jouant en Italie est réalisable. “Je pense que cela va continuer en Espagne, mais je suis clair que Messi n’est pas la solution pour que le football italien sorte de la crise qu’il a. Le niveau d’endettement du football italien est très élevé, il est pratiquement le double de celui de l’Espagne” se souvient-il.

.