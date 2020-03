Javier Tebas: “Je suis convaincu que nous allons terminer la Ligue”

Javier Thebes il est relativement optimiste quant au développement de la compétition malgré l’alerte sanitaire provoquée par le coronavirus. Le président de la Ligue estime que la Ligue de Santander pourra se terminer, bien que cela dépende de nombreux facteurs et également d’autres compétitions telles que la Coupe d’Europe, dont la célébration est dans l’air.

«Je suis convaincu que nous allons terminer la saison. Nous travaillons avec d’autres ligues pour faire correspondre les dates. Cette semaine va être très importante. Les compétitions sont étroitement liées. Nous avons eu des contacts avec de nombreux pays, nous verrons ce qui se passera mardi. Le coronavirus est un problème de santé et c’est à cela que sert la santé, nous essayons de résoudre le problème économique qui se présente “, a-t-il déclaré dans une interview pour Cadena Cope.

Craignez d’éventuels dommages économiques

“La situation peut être compliquée pour les grands du fait des droits audiovisuels de la Ligue et aussi des revenus générés par les compétitions européennes, qui sont également stoppées. Les dommages peuvent atteindre 25% du budget si la compétition n’est pas terminée, ce qui, j’en suis convaincu, va prendre fin. C’est le moment le plus critique de la Ligue de football professionnel, bien sûr, c’est un problème mondial. Sur le plan économique, le football est l’industrie du sport qui déplace le plus d’argent, on parle de 20 000 millions d’euros par saison “, a ajouté le patron de l’employeur.

Enfin, Thèbes confirme deux cas positifs de coronavirus en Liga, où il parie sur le télétravail: «Nous avons eu deux positifs et nous travaillons sur un plan d’action depuis plusieurs semaines. 95% du personnel fait du télétravail. Je ne suis pas en quarantaine et je n’ai pas été testé, je n’ai aucun symptôme. La chose dangereuse est la contagion. Nous sommes tous très inquiets, de voir mardi les décisions qui seront prises, ce qui peut être très important. “