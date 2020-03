Jay Bilas d’ESPN nommé meilleur joueur universitaire de tous les temps

Jay Bilas de ESPN a récemment nommé le meilleur joueur de basket-ball universitaire de tous les temps.

Ce joueur? Kareem Abdul-Jabbar.

“Il est la plus grande arme offensive de l’histoire du jeu”, a déclaré Bilas. “Il a mené l’UCLA à trois championnats nationaux et soyons francs, ce n’était pas parce que les autres joueurs étaient si grands. Ils étaient très bons, mais c’est parce qu’ils avaient Lew Alcindor et tout le monde n’en avait pas.

«Partout où Lew Alcindor est allé à l’université, ils allaient gagner trois championnats et il allait être le joueur le plus remarquable, où qu’il aille.»

Certains ont fait valoir que Shaquille O’Neal méritait cet honneur, mais Bilas n’était pas d’accord.

«Shaquille O’Neal est l’un des plus grands joueurs de tous les temps et il a eu une magnifique carrière universitaire, mais je ne vois pas comment vous pouvez choisir aucun titre et aucun quatuor final sur trois titres, trois MVP et sans aucun doute, le meilleur joueur de son époque ou de n’importe quelle autre. C’était un oubli de la part des électeurs. »

Qui était le plus grand joueur de basket-ball universitaire de tous les temps dans votre esprit?

