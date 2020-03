Jay Bilas d’ESPN réagit fortement à l’embauche d’Iona par Rick Pitino

Jay Bilas d’ESPN a eu une réponse très forte à l’embauche d’Iona par Rick Pitino la semaine dernière.

De l’avis de Bilas, c’est une très bonne décision pour Gaels. Il est logique à plusieurs niveaux et peut rapporter des dividendes.

“Eh bien, j’ai été un peu surpris parce que je ne faisais pas attention à ce qu’Iona allait faire après la démission de Tim Cluess, étant donné tout ce qui se passe dans notre monde en ce moment”, a déclaré Bilas sur SportsCenter.

«Mais cela a vraiment du bon sens pour Iona. Le seul problème, Hannah, est qu’Iona n’aurait pas tiré sur quelqu’un comme Rick Pitino en l’absence des dommages à la réputation qui ont été subis ici.

«La question est de savoir ce que la NCAA va faire avec Louisville et un cas d’infraction et comment cela va-t-il s’étendre à Rick Pitino et peut-être à Iona à l’avenir? Sera-ce une sorte de sanction contre Pitino? Tu ne le sais pas », a poursuivi Bilas.

L’embauche de Rick Pitino et le vide d’aucun tournoi NCAA. pic.twitter.com/TrNYZKfEXm

– Jay Bilas (@JayBilas) 15 mars 2020

“Et donc c’est un peu en toile de fond. Mais Iona va gagner à un niveau élevé et bénéficier d’un niveau d’attention sans précédent pour son programme de basket-ball. »

Pitino, pour sa part, est ravi de cette opportunité.

“Iona me ramène”, a-t-il déclaré à ESPN.

“Quelque chose que [ESPN’s] Dick Vitale m’a dit la semaine dernière. Il a dit que Jim Valvano a dit que les meilleures années de sa vie étaient entraîneurs à Iona. Je savais que c’était le bon choix; c’est à 30 minutes de mon appartement à New York; c’est à 10 minutes de mon fils à Harrison, New York. “

L’ancien entraîneur de Louisville, âgé de 67 ans, ne fait plus de basket-ball universitaire depuis 2017.

At-il encore ce qu’il faut pour transformer un programme? Nous le saurons bien assez tôt.

