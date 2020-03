Jay Cutler doit être sur le stand de Monday Night Football

Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

Il y a des problèmes beaucoup plus graves dans le monde sur lesquels nous concentrer en ce moment, mais laissons ces choses très sérieuses tranquilles un peu et concentrons notre attention sur un mouvement qu’ESPN pourrait réaliser qui rendrait nos vies tellement meilleures à l’automne, c’est-à-dire s’il y a des matchs de la NFL.

Je parle, bien sûr, d’ESPN qui pique un tas d’argent et l’offre au légendaire Jay Cutler pour devenir le nouvel analyste des couleurs de Monday Night Football.

Mon premier choix pour ce poste a été Peyton Manning, mais il aurait de nouveau refusé ESPN.

Donc, il n’y a maintenant qu’un seul homme qui pourrait transformer nos lundis soirs à l’automne et au début de l’hiver en or, et c’est Cutler. Avez-vous vu la taille d’une star qu’il est devenu dans cette émission de téléréalité avec sa femme? Il est fondamentalement le mème Smoking Jay Cutler qui prend vie, juste sans fumer.

Nous étions si près d’avoir cette médaille d’or tous les dimanches il y a quelques années, mais les Dolphins ont volé Cutler à Fox Sports juste avant le début de la saison et juste avant le début de sa carrière de diffuseur.

Merci pour rien, Dolphins!

Mais c’est maintenant le moment idéal pour ramener Cutler à la télévision dans un endroit où il pourrait vraiment avoir une chance de briller. Le monde est manifestement tombé amoureux de l’attitude de Cutler qui vous dit quoi et mangerait cette nouvelle si cela devait arriver.

Pourriez-vous imaginer Cutler philosopher chaque semaine à la télévision nationale tout en appelant un sport qu’il aimait autrefois?

Cela nous ferait oublier tous les jours de Booger McFarland et Jason Witten que nous avons dû vivre ces dernières années sur MNF, ce qui a été brutal.

Cutler a tout: il est un ancien QB qui sait comment fonctionnent les délits, il semble savoir comment divertir les gens avec un langage simple et il a la quantité parfaite de ne pas se soucier de presque tout.

Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer!?

C’est pour cela que la MNF est faite ces jours-ci – les jeux sont généralement loin du jeu de marque de la semaine, donc nous pourrions utiliser de l’aide pour nous divertir pendant ces trois heures par semaine.

Jay Cutler. MNF. Un match fait dans le paradis absolu du football.

Faites que cela se produise, ESPN.

Nous pourrions utiliser de bonnes nouvelles dans nos vies dès maintenant!

Les Rams ont fait leurs débuts avec leurs nouveaux logos et cela ne s’est pas bien passé.

Les Rams ont donc eu deux semaines pour mettre à jour leurs nouveaux logos après qu’ils aient été divulgués en ligne et critiqués par les fans … et ils ont décidé de continuer avec. L’équipe a dévoilé ses nouveaux logos (l’un d’eux n’est pas trop mal) lundi et a de nouveau été écrasé par les fans. Il semble également que les Rams aient volé le logo d’une petite université du Texas. Tant de créativité!

Coups rapides: la semaine d’Office commence… La livraison cool des joueurs de la LNH… La star des Cowboys prend sa retraite… Et plus encore!

– Nous avons lancé notre célébration de la «semaine du bureau» lundi avec 8 faits amusants que vous ne connaissez peut-être pas sur le spectacle. Je suis sûr que vous avez récemment écouté cette émission classique, alors vous allez adorer notre couverture cette semaine.

– Voici le classement définitif des 24 meilleurs moments sportifs de «The Office».

– Jeff Carter, star des Kings de Los Angeles, a reçu une livraison spéciale de papier hygiénique d’un coéquipier qui a utilisé un drone pour déposer les marchandises.

– Les fans des Dallas Cowboys ont rendu un hommage sincère à Travis Frederick après que le quintuple Pro Bowler a annoncé sa retraite à 29 ans.

– Lionel Messi et d’autres stars du football participent au «Toilet Paper Challenge» alors qu’ils sont coincés à la maison… tout comme notre Charles Curtis.

– Joe Buck est sur le point de montrer à tout le monde pourquoi il est vraiment la CHÈVRE.

