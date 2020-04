Jay Cutler est bloqué aux Bahamas en raison de la pandémie de coronavirus

Alors que la majorité du pays est embarquée à la maison à la suite de la pandémie de coronavirus, l’ancienne star de la NFL Jay Cutler est effectivement coincée aux Bahamas avec Kristin Cavallari, leurs enfants, son coiffeur Justin Anderson et le fiancé d’Anderson.

Comme l’écrivain et chercheur de télévision Claire Burns le précise dans ce fil Twitter, Cutler and Co.est aux Bahamas depuis au moins le 15 mars et ne semble pas être rentré chez lui à Nashville. Le premier post Instagram de Cavallari, star du E! la série de téléréalité Very Cavallari a été diffusée le 15 mars, le même jour que les écoles et les restaurants ont fermé à New York.

Depuis qu’ils sont aux Bahamas, le pays a imposé un couvre-feu, fermé des commerces essentiels et fermé des ports aux visiteurs entrants. On ne sait pas très bien pourquoi le groupe n’est pas parti à aucun moment pendant l’escalade des fermetures.

Bon maintenant c’est 3/24 et le gouvernement des Bahamas a fermé les ports pour les voyages entrants et exhorte tous les visiteurs à prendre des dispositions pour partir. L’ambassade des États-Unis fait de même ou prévient les voyageurs de devoir rester à l’étranger «indéfiniment». Cavs et Ands publient une vidéo d’entraînement «en restant serré».

– claire (@clairecdowns) 6 avril 2020

Cavallari et Anderson ont reçu de nombreux commentaires négatifs sur leurs publications Instagram, de nombreux commentaires leur disant que leurs actions sont dangereuses, et que la publication à partir de lieux exotiques – même s’ils pratiquent la distanciation sociale – montre un manque de compréhension de la situation actuelle.

Cutler, quant à lui, semble avoir le temps de sa vie. Il y a eu six publications sur son compte Instagram (@ifjayhadinstagram) depuis le 28 mars:

@ifjayhadinstagram

La ventilation se présente comme suit:

2 postes impliquant un volley-ball nommé Molten

2 messages du jour 19 (ou du moins il le pense)

1 article sur le pipi dans l’océan

1 article sur … faire caca dans l’océan?

Je ne veux pas vous interrompre, mais je dois en parler.

Par James Dator

“Jour 28. Aucun TP nécessaire”

Je ne prétends pas être un expert sur Cutler, mais j’aimerais penser que je comprends les mécanismes de base pour faire une selle correctement régulée. Il s’agit d’une catastrophe fonctionnelle.

Cutler utilise l’océan comme sa toilette privée. Il s’en vante. La mer est le bidet de la nature, je comprends … mais POURQUOI SUR LA TERRE PORTE-T-IL DES PANTALONS? Maintenant, regardez, vous pourriez sauter à la défense de Cutler et dire “il ne fait que plaisanter”, mais c’est évidemment un visage de merde. Cutler fait caca, dans l’océan, portant son maillot de bain et a demandé à quelqu’un de le photographier afin qu’il puisse s’en vanter.

Écoutez, je ne vais pas juger. Vivez votre vie, toutes ces bonnes choses – mais c’est trop. L’histoire de Cutler a été gâchée avec une propension à simplement la jeter, donc le caca océan est sur la marque, mais il a également été intercepté beaucoup. Il devrait, mieux que quiconque, comprendre les risques de propulser un objet hors de son corps qui entre alors en collision avec quelqu’un d’autre à son détriment.

C’est inutile et grossier. Gardez à l’esprit qu’il n’y a pas si longtemps, il regardait joyeusement l’océan sans pantalon.

Donc sur terre, pas caca = pas de pantalon

Dans l’océan, porter un pantalon = caca

Rien de tout cela n’a de sens. Désolé de vous interrompre. Retour à toi.

Pas de soucis, James.

On ne sait pas exactement quand Cutler, Cavallari, Anderson, Scoot et les enfants rentreront chez eux, mais ils sont au Jour 22 aux Bahamas et comptent.