Jay Cutler et Kristin Cavallari divorcent, et un couple vraiment proche nous manquera

Les anciens Broncos, Bears et Dolphins QB Jay Cutler et la personnalité de la télé-réalité Kristin Cavallari ont annoncé qu’ils divorcaient dans un post Instagram ce week-end. L’annonce est intervenue peu de temps après que les deux hommes eurent signalé à plusieurs reprises qu’ils étaient coincés aux Bahamas en raison de mesures de quarantaine contre les coronavirus.

Les deux se sont mariés en 2013 et ont trois jeunes enfants.

Dans la publication Instagram, Cavallari a écrit: «Ce n’est que la situation de deux personnes qui se séparent. Nous demandons à chacun de respecter notre vie privée alors que nous traversons cette période difficile au sein de notre famille. »

Voir ce post sur Instagram Avec une grande tristesse, après 10 ans passés ensemble, nous sommes arrivés à une conclusion pleine d’amour pour divorcer. Nous n’avons que de l’amour et du respect l’un pour l’autre et sommes profondément reconnaissants pour les années partagées, les souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers. Ce n’est que la situation de deux personnes qui se séparent. Nous demandons à chacun de respecter notre vie privée pendant que nous traversons cette période difficile au sein de notre famille. Un post partagé par Kristin Cavallari (@kristincavallari) le 26 avr 2020 à 10h11 PDT

Beaucoup d’entre nous ont connu Cutler et Cavallari grâce à son émission de télé-réalité, Very Cavalleri, qui nous a permis d’avoir un aperçu de leur relation et de voir à quel point ils étaient humains.

Nous connaissons tous un Jay Cutler, le grognon acerbe qui est toujours un mari impliqué, et nous connaissons tous un Kristin Cavallari, la fonceuse ardente. Nous connaissons des couples comme ça. Peut-être que nous avons été dans des relations comme ça. C’était comme s’ils travaillaient, pour une raison étrange, et c’est triste et étrange d’entendre qu’ils se séparent.

