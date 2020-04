Jay Glazer fait face à une réaction brutale pour la gestion des nouvelles du coronavirus Brian Allen

Dans le paysage des médias sportifs d’aujourd’hui – où l’information peut atteindre un public de masse en un instant – il est incroyablement rare qu’un journaliste taquine une “grande, grande nouvelle” pendant 24 heures, prévienne ses concurrents et ait en fait quelque chose d’important à signaler.

Et pour une raison quelconque, c’est exactement ce que Fox Sports et Jay Glazer ont essayé cette semaine lorsque le journaliste de la NFL a fait la promotion d’un scoop inconnu, promettant de dévoiler la nouvelle lors d’une émission mercredi soir de Fox Football Now sur FS1.

De toute évidence, il y avait un énorme intérêt pour ce que Glazer, qui a brisé d’énormes histoires de la NFL dans le passé, avait à dire. Il a taquiné la nouvelle comme une histoire nationale non transactionnelle, mais a décidé de s’asseoir sur l’information jusqu’à ce que le programme peu regardé sur FS1 soit diffusé à 23 heures. ET.

Cette nouvelle a fini par être que le centre Rams Brian Allen a été testé positif pour le coronavirus et a presque récupéré.

Bien qu’il soit significatif qu’Allen ait été le premier joueur actif de la NFL connu à être positif pour le virus, la gestion des informations par Glazer était au-delà de tout soupçon. Il a traité une pandémie mondiale comme un outil pour augmenter les cotes d’écoute d’une émission et s’attendait apparemment à ce que la nouvelle soit équivalente au diagnostic de coronavirus de Rudy Gobert. Ce n’était pas le cas, cependant.

La NFL est dans l’intersaison tandis que le test positif de Gobert a servi de catalyseur à l’arrêt sportif national. C’était une nouvelle qui aurait pu être rapportée bien plus tôt, et Glazer a à juste titre fait face à un contrecoup pour la façon dont il a géré ce rapport.

