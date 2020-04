Jay Williams d’ESPN suggère que la NBA organise des éliminatoires sur les navires de croisière

La NBA a été la première grande ligue sportive américaine à suspendre sa saison au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus, prenant la décision d’arrêter de jouer après que le centre de jazz Rudy Gobert ait été testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Cela fait trois semaines que la NBA a décidé de suspendre la saison, et l’arrêt des sports n’a pas de fin. Et même si la pandémie n’a pas encore atteint le pic prévu fin avril / début mai, les ligues et les personnalités sportives ont proposé de terribles idées pour recommencer à jouer à des jeux maintenant.

Nous pouvons ajouter Jay Williams d’ESPN à cette liste.

Lors d’une apparition sur Golic et Wingo, Williams a suggéré que la NBA prenne en charge quelques navires de croisière, construise des terrains de basket-ball, isole les joueurs (et leurs familles) et organise les séries éliminatoires sur les navires de croisière. Ce n’était pas aussi mauvais que l’idée de la NFL de construire une ville isolée dans le Nebraska, mais c’était proche.

Williams a déclaré:

«Je pense que si la NBA, si vous essayez de trouver un moyen pour que cela se produise en mai ou juin, nous ne sommes toujours pas dans un très bon endroit, mais peut-être que nous sommes dans un meilleur endroit. Vous pouvez peut-être prendre deux de ces énormes navires de croisière, et il y a des tests avant que tout le monde ne monte sur le navire. Vous autorisez le joueur et sa famille immédiate – leur femme ou leurs enfants sont autorisés à aller avec eux. Et vous avez un navire de croisière de la Conférence de l’Est et un navire de croisière de la Conférence de l’Ouest. Évidemment, tout est stérilisé tout le temps.

«Vous avez les entreprises de médias capables de déposer leur équipement, vous n’allez jamais vraiment à terre, vous restez sur les bateaux de croisière. Et vous construisez deux courts sur ces navires de croisière. Et maintenant, je sais que les fans ne sont peut-être pas autorisés à y aller, mais les sociétés de radiodiffusion peuvent quand même diffuser ces jeux. Les membres de l’équipe et les membres de leur famille pourraient être isolés dans une certaine mesure pendant cette période si cela dure 40 jours – quel qu’il soit. Et puis vous êtes potentiellement autorisé à avoir ces jeux, les finales de la Conférence Est. Vous allez directement dans les séries éliminatoires, donnez peut-être une semaine à chaque équipe pour se préparer, mais vous allez directement là-bas avec la Conférence de l’Est et la Conférence de l’Ouest. Et puis vous avez un match de championnat sur un bateau de croisière. “

Comme n’importe laquelle de ces idées «jouons à des jeux de manière isolée», il faudrait un cas positif pour COVID pour faire dérailler l’ensemble du projet, surtout si vous considérez la vitesse à laquelle le virus s’est propagé sur les navires de croisière.

Bien que, en théorie, l’idée puisse sembler réalisable, l’exécution d’un projet à cette échelle nécessiterait environ 8 à 12 mois de planification dans des conditions idéales – pas six semaines. Ici, Williams demanderait à la NBA d’utiliser une énorme quantité de tests, d’assainissement et de ressources médicales – à une époque où ceux-ci sont limités – tous pour organiser des matchs de basket sur un bateau de croisière.

Que se passe-t-il lorsque l’Est et l’Ouest doivent embarquer sur le même navire pour les finales NBA? Cela semblerait être un cauchemar logistique et de responsabilité pour la ligue.

Et optiquement, il semblerait terrible que la NBA joue à des jeux pendant le pire de cette pandémie.

Nous voulons tous que le sport revienne, mais pour l’instant, ce n’est tout simplement pas le moment.

