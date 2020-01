Jay Williams et Dick Vitale sur le rôle de Silvio De Sousa au Kansas dans une bagarre

Selon qui vous demandez, l’attaquant du Kansas Silvio De Sousa devrait être suspendu pour quelques matchs ou pour le reste de la saison universitaire de basket-ball pour un moment très précis dans une bagarre tous azimuts à la fin du match Kansas-Kansas State mardi soir. .

À quelques secondes de la victoire 81-60 du Kansas à Lawrence, le gardien de l’État du Kansas, DaJuan Gordon, a volé le ballon à De Sousa, qui dribblait le chrono. Gordon est allé pour un lay-up vide de sens, De Sousa a bloqué le tir et Gordon a atterri sur le terrain, où De Sousa l’a nargué.

Quelques secondes plus tard, des dizaines de personnes les ont encerclés pour une bagarre qui s’est répandue dans les tribunes.

Mais à un moment donné au milieu de tout le chaos, De Sousa a ramassé un tabouret et l’a eu au-dessus de sa tête comme s’il était prêt à le balancer vers quelqu’un. Avant qu’il ne puisse le faire, ce qui semblait être un entraîneur adjoint se tenant derrière lui a tiré le tabouret de ses mains.

L’entraîneur du Kansas, Bill Self, a déclaré avoir vu ce moment en personne et l’a qualifié d ‘«image terrible» et de conséquences garanties. Mais que devraient-ils être?

MISE À JOUR: Le Kansas a suspendu indéfiniment De Sousa mercredi.

Les analystes d’ESPN, Jay Williams et Richard Jefferson, étaient parmi ceux qui ont pesé.

“Ce n’est pas acceptable”, a déclaré Williams mercredi sur ESPN’s Get Up. “C’est faux. Il ne devrait pas y avoir de combats. Mais je veux aussi mettre cela en perspective: c’est un jeu de rivalité. Ceci est un jeu de rivalité. Et regardez, le gamin a fait un jeu à la fin. Il a volé le ballon et a bloqué son tir. C’est un problème plus important avec Silvio De Sousa. Je pense qu’il sera suspendu – et devrait être suspendu. “

Mardi soir, après la bagarre, Dick Vitale de ESPN a appelé à une punition beaucoup plus sévère pour De Sousa pour avoir ramassé les selles et les avoir soulevées au-dessus de sa tête, prêt à frapper quelqu’un avec.

Appelant la bagarre “absolument écoeurante et incroyable”, Vitale a déclaré:

“En 40 ans, je suis à la télévision, je n’ai rien vu de tel, à moins que vous n’alliez à la NBA et que vous regardiez la bagarre des Pistons qui a eu lieu au Palais. Je pense qu’il n’y a aucun doute dans mon esprit que De Sousa ne devrait plus jamais remettre un uniforme au basket-ball universitaire. Aucun. Comme l’a dit Seth – et je ne pourrais pas être plus d’accord – il tient une chaise! Je veux dire, c’est criminel. Il va blesser quelqu’un.

“Je ne veux entendre aucune excuse qu’ils ont volé le ballon avec le temps qui s’est écoulé, ils n’auraient jamais dû le faire. Laisse-moi tranquille. C’était moche! Où étaient les entraîneurs, les assistants gardant leur équipe sur le banc? C’est la première règle: un assistant doit prendre les choses en main et s’assurer que personne n’y arrive. C’est écoeurant. Il n’y a pas de place dans le jeu. C’était presque criminel ce que De Sousa a fait. Je serai choqué s’il porte à nouveau un uniforme. “

Cependant, lors de la discussion des commentaires de Vitale mercredi sur Get Up, Williams et Jefferson ont convenu que la suspension de De Sousa – qui n’a pas non plus joué pendant la saison 2018-19 en raison d’une possible violation de la NCAA – pour le reste de la saison est trop sévère d’une punition .

Williams a qualifié la suggestion de Vitale de «un peu extrême», tandis que Jefferson a dit: «C’est un peu trop» et a souligné que De Sousa devrait être réprimandé pour son intention en ramassant les selles en premier lieu.

Jefferson a suggéré jusqu’à 20 matchs avec 13 matchs de saison régulière restant au calendrier des Jayhawks. Il a dit:

“Même s’il n’a pas eu la chance d’utiliser la chaise, ce n’est pas parce qu’il a décidé individuellement de la poser. C’est parce que quelqu’un a pris la chaise de sa main. Il a en fait retourné son épaule “Qui a pris mon arme?” Il devrait être suspendu pour 15 à 20 matchs. »

Williams a dit que «peut-être 10 matchs» est une meilleure durée de suspension:

«Tu sais ce qui est vraiment drôle? Nous ne sommes pas autorisés à être très durs et critiques envers les enfants parce qu’ils sont à l’université, et puis nous aussi. Le fait d’être un enfant, c’est que vous allez faire des erreurs dans le feu de l’action. Il y a là une opportunité d’apprentissage pour Silvio De Sousa, et je ne veux pas emporter toute la saison. Peut-être, 10 matchs. “

On ne sait pas encore si le Kansas et l’État du Kansas, le Big 12 ou la NCAA – ou une combinaison de tout ce qui précède – accordera les suspensions ou autres sanctions à De Sousa et à d’autres personnes impliquées dans la bagarre de mardi soir.

