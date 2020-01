Jaylen Brown postérisé LeBron James sur Power Dunk

Jaylen Brown et les Celtics tentent de marquer une séquence de défaites de 3 matchs ce soir et de faire une déclaration contre le LeBron James et les Lakers de Los Angeles à Boston.

Eh bien, Brown a certainement fait sa propre déclaration au troisième trimestre quand il a plongé partout dans LeBron sur un mouvement puissant vers le cerceau qui a laissé les fans de la NBA en admiration. Il a également été appelé pour une technique pour narguer LeBron après le jam parce que les arbitres sont boiteux.

Le dunk a contribué à augmenter l’avance à deux chiffres des Celtics sur les Lakers et a presque fait sauter le toit du jardin de Boston.

Découvrez Brown jetant ce beau dunk, qui avait LeBron ne pouvait rien faire pour arrêter:

Ouais, c’était plutôt mignon.

Twitter NBA a adoré:

.