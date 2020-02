Jayson Tatum devient une superstar sous les yeux des Celtics

Les esprits raisonnables peuvent chicaner sur le moment exact où Jayson Tatum est devenu le meilleur joueur des Boston Celtics. Il n’y a pas de date officielle sur laquelle tout le monde sera d’accord, mais appelons le 11 janvier 2020, un compromis sûr. Cette nuit-là, les Celtics ont battu les Pélicans de la Nouvelle-Orléans de 35 points. Tatum, qui a été nommé lundi Joueur de la semaine de la Conférence de l’Est, a marqué un record de 41 en carrière sur seulement 22 tirs. Il a saisi six rebonds, récolté quatre passes décisives, volé le ballon trois fois et ne l’a pas retourné une fois.

La nuit n’a pas été un couronnement en soi – elle s’est heurtée à une défense putride qui a basculé entre Jaxson Hayes et Jahlil Okafor à cinq heures, tandis que Jrue Holiday était assise sur le banc en tenue de ville – mais tout ce qui s’est passé depuis a été. Lors de ses douze derniers matchs, Tatum a une moyenne de 26,6 points, 6,7 rebonds et 3,3 passes décisives par match. Fidèle à sa forme, il mène la NBA en plus / moins, pris en sandwich entre LeBron James et Nikola Jokic avec un taux d’utilisation de 29,3 et le cinquième pourcentage de tir réel le plus élevé parmi tous les joueurs qui ont en moyenne au moins 18 tirs sur cette période.

Certains appellent ce théâtre de petite taille. Mais cela ressemble plus à un serpent qui perd sa peau. Plus tôt cette saison, Tatum a vraiment eu du mal à terminer autour du panier. Ce n’est plus un sujet de préoccupation. Avant son explosion contre les Pélicans, Tatum n’a tiré que 51,6% à moins de cinq pieds de la jante, et seulement la moitié de ces paniers étaient sans assistance.

Depuis, il est jusqu’à 60%, dont 62,5% créés par lui-même. C’est deux choses: 1) ce que les Celtics attendaient, et 2) un soulagement massif. Enlevez cet inconvénient et vous avez un jeune invincible de 21 ans qui a récemment été nommé à son premier match des étoiles. Tatum mène Boston dans plusieurs catégories, notamment les minutes, les tirs, les points, les rebonds défensifs et l’utilisation.

Parcourez l’histoire de la NBA et vous ne trouverez pas trop de joueurs de troisième année qui ont mené leur équipe à un championnat, sans parler des finales. Mais Tatum est bien placé pour essayer. Ses contributions bidirectionnelles ont un impact sur presque tous les domaines du jeu moderne liés aux victoires et aux pertes; il est conçu pour prospérer dans une atmosphère de séries éliminatoires, avec une combinaison intouchable de taille, de sensation, de force, d’agression et de jeu de jambes qui ferait rougir un chorégraphe de Broadway. Tout cela est formidable et rend son ralentissement dans une équipe qui a également Kemba Walker, Gordon Hayward et Jaylen Brown incroyablement difficile.

Mais la progression la plus importante de Tatum se présente sous la forme de son pull-up trois, un harpon à brochettes que chaque marqueur d’élite devrait être en mesure de retirer de son sac quand il le souhaite. Parmi tous les joueurs qui lancent au moins quatre triplets par match, seul Damian Lillard est plus précis que 39,2% de Tatum cette saison. C’est un facteur de stress qui change la donne et qui, par lui-même, relève le plafond collectif de Boston.

Ces clichés représentent 22,7% du répertoire de Tatum, contre 10,7% l’an dernier et 7,8% quand il était recrue. (En ce moment, il prend plus de trois pull-up que de pull-up deux – ce n’est pas rien.) Il est amélioré sur le côté défensif et en tant que meneur de jeu, mais ce tir est le billet d’or de Tatum pour la mégastardom. Il ne l’a pas complètement maîtrisé, mais il est en bonne voie.

Maintenant, faites un zoom arrière pour comparer Tatum avec les quelques privilégiés qui ont mené leur équipe en profondeur dans les séries éliminatoires au cours de leur troisième année et ce qui le rend si remarquable, c’est à quel point aucun des joueurs de Boston n’a été construit avec lui spécifiquement à l’esprit. Il fait partie intégrante du puzzle, mais Brown, Hayward et Walker aussi. Ils s’entraident tous dans l’offensive de conduite et de coup de pied de Brad Stevens, un système qui ne se démène pas pour s’appuyer sur l’ensemble de compétences vertueux de Tatum mais devrait s’incliner de plus en plus dans sa direction pendant les séries éliminatoires. De bien des façons plus que le consensus général ne le prévoyait probablement, il a aidé à combler le vide laissé par Kyrie Irving et Al Horford.

Parmi tous les joueurs (54, pour être exact) qui terminent au moins cinq possessions à chaque match en tant que handballeur de balle, Tatum est le neuvième marqueur le plus efficace et se classe au 86e centile au total. Il glisse en descente à son rythme, s’accroupissant pour mettre son défenseur en prison, attendant de percer une fissure. Tatum obtient en moyenne plus de points par possession à ces endroits que James Harden, LeBron James, Devin Booker et Paul George. (Tout le monde au-dessus de lui est un véritable meneur, sauf Luka Doncic et DeMar DeRozan.)

Sur une équipe qui croit qu’elle peut gagner le tout – Boston est actuellement troisième en différentiel de points et en défense, cinquième en attaque – chaque amélioration de Tatum est un pas de plus vers son objectif. Mais dans ce contexte particulier, que signifie réellement sa croissance?

Si vous hésitez à appeler les Celtics un vrai concurrent, c’est probablement grâce à un précédent. Ils sont entrés dans la saison avec la rotation des ailes la plus profonde d’une ligue qui donne la priorité à cette position. Walker, Brown, Tatum et Hayward ont tous deux eu la chance de faire partie de l’équipe d’étoiles ou une apparition déjà sur leur CV. Mais aucun n’était un joueur parmi les 15 premiers, encore moins une superstar parmi les sept ou huit premières qui est généralement nécessaire pour tout gagner.

Tatum peut changer cela. Pour la saison, il reste ferme dans le top 5 du Real Plus-Minus, battu uniquement par sans doute les quatre meilleurs joueurs de la NBA. Au-delà des statistiques, il est souvent gardé par le meilleur défenseur de l’équipe adverse, un aimant d’attention qui permet à ses coéquipiers de calibre supérieur de se régaler d’une couverture plus mince qu’ils ne le feraient autrement. Quand il place un écran de balle – en particulier pour Walker – les défenseurs ne peuvent pas le piéger puis faire pivoter un troisième homme parce que donner à Tatum un pas contre une clôture est une mort certaine, tout comme la fraction de seconde dans laquelle il se retrouve grand ouvert derrière la ligne à trois points. De ces manières subtiles, il est une pièce complémentaire autant qu’il est un homme de premier plan.

Avec une gravité hors-ballon qui augmente régulièrement vers le même niveau que certains des meilleurs buteurs de la ligue, lorsque Tatum déplace ses coéquipiers, récoltez un avantage clair.

Sa défense améliorée ne peut pas non plus être tenue pour acquise. Tatum ne se contente pas de tenir tête à cette fin, il modifie ce que l’infraction veut faire. Stevens le collera souvent sur un meneur écureuil de sorte que lorsqu’un grand écran fixe les Celtics peuvent soit le changer sans créer une incompatibilité évidente, soit le faire se battre sur / sous l’écran et toujours affecter le tir. Vous pouvez donner un coup de pied de champ avec ses bras tendus.

Il y a encore des moments de bébé chevreuil éparpillés par ses touches, mais ils s’annoncent comme des erreurs nécessaires au lieu de défauts permanents. L’empiètement de Tatum vers la grandeur réelle n’est pas difficile à voir, même lorsqu’il retourne le ballon dans une foule ou tente une mise en forme sûre sous le mauvais angle. Dans l’embrayage, il est dans le club 50/40/90, avec un taux d’utilisation six fois plus élevé que l’an dernier.

Nuit après nuit, Tatum continue d’exceller dans des domaines qui ne peuvent pas être enseignés. Il termine à deux mains, lisant les défenses avec une maturité patiente que possède chaque grand joueur qui comprend à tout moment les besoins de son équipe.

Que ce soit pour faire sauter le toit de TD Garden avec une troisième étape, geler un défenseur avec un dribble suspendu humble qui l’amène à la ligne de lancer franc, ou pourchasser le meneur adverse à travers des écrans et déverrouiller les aspects d’un interrupteur heureux , défense essaim-et-rotation qui se traduira contre toute infraction dans les séries éliminatoires.

Parmi les stars de troisième année, il n’est probablement pas au même niveau que 2006 Dwyane Wade ou 1994 Shaquille O’Neal, mais a un rôle plus important que Manu Ginobili en 2005 ou James Worthy en 1985. Le temps nous dira s’il utilise réellement ces séries éliminatoires faire le saut substantiel que son jeu récent indique qu’il est prêt à faire, faire quelque chose que Russell Westbrook et Derrick Rose n’ont pas pu faire en 2011, lorsque leurs équipes se sont retirées en finale de la conférence.

Jusque-là, Tatum est le portail par ailleurs excellent dont Boston a besoin pour gagner un jour. Son empiètement constant vers son propre jeu de fin de niveau MVP pose la question: pourquoi ne peut-il pas être le troisième meilleur joueur de sa conférence – derrière Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid – dans trois mois à partir d’aujourd’hui?

Prenez tout ce qu’il fait – et tout ce que nous avons déjà vu lors de son premier aperçu des séries éliminatoires, quand il a établi toutes sortes de records sur une course mémorable aux séries éliminatoires à la finale de la Conférence de l’Est qui était jonchée de points d’exclamation dignes d’une époque – et il n’est pas difficile de image Tatum sortant de l’après-saison comme catalyseur alpha dont tous les vainqueurs de titre ont besoin, dans une équipe qui peut en être une. Donnez-lui le ballon et écartez-vous. De bonnes choses se produisent lorsque les Celtics le font.