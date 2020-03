Jayson Tatum relève le défi

Les paumes de Jayson Tatum transpirent. Nous sommes en juillet 2018 et il est à Newport Beach, en Californie, lors d’une réunion avec l’homme qui était une fois sur des affiches accrochées dans sa chambre d’enfance à Saint-Louis, Missouri. Tatum est loin de chez lui maintenant, et ce qui se passe semble loin de la réalité. “Oh merde. Je suis vraiment assis, je parle vraiment avec mon idole », se dit Tatum. De l’autre côté de la table se trouve Kobe Bryant, qui a invité Tatum à se rencontrer dans son bureau et à s’entraîner au gymnase le lendemain. C’est trop écrasant, et le Black Mamba sent que Tatum est inquiet. “Quoi de neuf, Jayson? Ne sois pas nerveux », lui dit Bryant. “Parlons juste.”

Et c’est ce qu’ils firent. Pendant des heures. Bryant a expliqué à Tatum comment il avait géré les pressions de l’adolescence dans la NBA, lui avait appris comment se préparer mentalement pour les matchs et comment il avait tiré le meilleur parti de sa carrière de 20 ans au Temple de la renommée avec les Lakers de Los Angeles. “N’attendez pas une situation parfaite – faites la situation”, a déclaré Kobe. “N’attendez pas que quelqu’un vous le remette. Ne laissez personne vous empêcher d’être génial. Peu importe votre situation, peu importe votre âge, soyez ce mec. »

Un an et demi plus tard, Tatum devient ce type. Lors de sa troisième saison avec les Celtics de Boston, Tatum, qui aura 22 ans mardi, a été nommé dans sa première équipe d’étoiles et compte en moyenne 24 points, sept rebonds et trois passes décisives tout en jouant comme un candidat de l’équipe All-Defensive. En 12 matchs en février, Tatum a en moyenne 31 points avec un pourcentage de tir réel de 64, ce qui fait de lui le cinquième joueur de l’histoire des Celtics à avoir une moyenne de plus de 30 points en un mois. L’une de ses meilleures nuits au cours de cette séquence est venue contre les Lakers, alors qu’il avait égalé un sommet en carrière avec 41 points; à partir de ce match, Tatum a porté un brassard violet pendant les matchs en hommage à Kobe, qui était l’une des neuf personnes décédées dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier dans la région de Los Angeles.

La mort de Bryant a secoué Tatum. Lorsque la nouvelle a éclaté, il passait du temps avec son père, Justin Tatum, à la Nouvelle-Orléans avant que le bus de l’équipe des Celtics ne devrait partir pour l’arène. “Nous étions dans notre moment joyeux, assis là à grignoter nos sandwichs Popeyes, à parler de choses à la maison”, se souvient le père de Tatum. Puis Jayson a vérifié les notifications de son téléphone et sa mâchoire a chuté. Aucun mot n’a été prononcé pour le reste de leur repas ou pour rentrer à pied jusqu’à l’hôtel. «Je suis tombé malade à l’estomac. Je ne pouvais pas y croire », a déclaré Tatum. “Cela ne semblait pas réel à l’époque. Cela ne semble toujours pas réel. “

Tatum se sent chanceux d’avoir travaillé avec Kobe il y a deux étés, mais son rêve était plus grand que de simplement rencontrer son idole. Quand il était en première ou en deuxième année, Tatum a dit à sa mère: «Je veux être comme Kobe.» Sa mère, Brandy Cole-Barnes, a répondu: “Oh, alors tu veux jouer au basket?” “Non,” dit Tatum. “Je veux être Kobe.” Cole-Barnes est allé encore plus loin. “Vous ne devriez pas vouloir être Kobe. Vous devriez vouloir être meilleur que Kobe », se souvient Cole-Barnes. «Jayson m’a regardé comme si je faisais pousser une corne de licorne sur ma tête. Il était comme: «Mieux que Kobe? Vous ne savez clairement pas qui est Kobe. “Il était jeune, mais je voulais qu’il sache que vous ne voulez pas être une autre personne. Il a laissé la conversation catégorique: «Non, je veux être Kobe.» »

Il voulait aussi être comme les héros qu’il voyait autour de lui – Penny Hardaway, une amie de la famille qui avait fait un impact hors du terrain dans sa ville natale de Memphis; Bradley Beal, un élève très performant et joueur au lycée de St. Louis; et surtout sa maman, qui a travaillé dur pour joindre les deux bouts et a sacrifié son propre rêve sportif pour élever son fils.

Tatum a été confronté à des défis à chaque étape de son parcours de basket-ball – grandissant comme un enfant maigre à St. Louis; surmonter une blessure à Duke avant même qu’il ait joué un match pour les Blue Devils; du mal à suivre son incroyable saison de recrue à Boston. Mais l’éthique de travail qu’il a apprise très tôt et qu’il a emportée avec lui l’a conduit là où il est aujourd’hui: au bord de la célébrité pour une équipe de Celtics qui pourrait aller aussi loin qu’il peut les emmener en séries éliminatoires.

Cole-Barnes était une étudiante de première année de 19 ans lorsqu’elle a donné naissance à Tatum. Avec le père de Tatum jouant au basket-ball professionnel aux Pays-Bas, Cole-Barnes a élevé Jayson pendant une grande partie de sa jeunesse avec l’aide de sa propre mère et de sa sœur. Cole-Barnes était elle-même une athlète hautement recrutée, mais elle a dû transmettre des offres pour jouer au volley-ball dans les écoles des divisions I et II afin d’économiser de l’argent pour s’offrir une garderie et élever son fils plus près de chez lui. Elle a fréquenté l’Université du Missouri – St. Louis et plus tard sont diplômés de la faculté de droit, amenant souvent Jayson en classe avec elle jusqu’à l’âge de 8 ans. Elle s’est levée tôt pour s’occuper des courses. Elle s’est levée tard pour s’occuper de ses devoirs. Elle est “une supermom”, dit Jayson.

“Je n’avais pas de compte d’épargne avant que Jayson ne se rende en ligue. Nous étions en mode survie », a déclaré Cole-Barnes. Quand Tatum était à l’école primaire, elle l’a ramené de l’école un jour et a vu un avis de forclusion sur la porte d’entrée. “Nous venons de comprendre”, a-t-elle déclaré. Elle a dû emprunter contre 401Ks, contracter des emprunts et faire des choix financiers difficiles pour éviter la catastrophe.

Peu importe les défis auxquels leur famille était confrontée, Tatum a continué à travailler sur son métier, se réveillant tôt pour tirer avant l’école et restant tard jusqu’à ce que les voisins commencent à se plaindre du bruit d’une balle rebondissante. “Je commence à me gratter la tête en pensant que ce gamin pourrait avoir quelque chose à faire”, a pensé Justin Tatum, qui est revenu de l’étranger en 2006. Cole-Barnes l’a vu aussi, alors elle s’est connectée avec un ami de la famille, le fils de l’entraîneur de volley-ball de Brandy quand elle était au lycée. Cet ami était Beal, qui venait de remporter le titre de Joueur national de l’année au lycée alors qu’il fréquentait le lycée de Jayson, Chaminade College Preparatory School, et était en route pour l’Université de Floride. Beal les a mis en contact avec son entraîneur, Drew Hanlen. Au début, Hanlen a résisté à d’innombrables demandes de Cole-Barnes de former Tatum, qui avait 13 ans à l’époque. Elle a appelé Beal pour exhorter Hanlen à prendre son fils, et finalement Hanlen lui a donné une chance: si Tatum a terminé la première séance d’entraînement, ils s’entraîneraient ensemble.

Quelques jours plus tard, Hanlen et Tatum étaient dans le gymnase pour un entraînement tôt le matin. Ils sont allés environ 35 minutes avant que Tatum ne puisse plus y aller. Cole-Barnes se souvient de Jayson disant qu’il était sur le point de s’évanouir. «Vous avez presque tué mon bébé», se souvient Hanlen après que Cole-Barnes lui a dit au téléphone. “Mais Jayson a dit:” Maman, ils allaient devoir me tirer hors du terrain avant que j’arrête. “” Hanlen l’a pris comme client. Ils ont passé 90 minutes par jour pendant une semaine d’affilée en se concentrant uniquement sur les étapes du jab inspirées par des stars comme Kobe, Michael Jordan, Tracy McGrady et Carmelo Anthony.

C’était un travail difficile pour un jeune Tatum, mais le travail acharné est tout ce que Tatum savait de sa mère. Elle a fixé des normes élevées pour elle-même et pour son fils. Cole-Barnes ne laisserait pas Tatum jouer au basket-ball à moins d’avoir de bonnes notes à l’école. “No C’s” était le mantra; la seule fois où Tatum a obtenu un C, il a découvert qu’elle était sérieuse quand elle l’a retiré de jouer dans un tournoi. “Ça aide [to be challenged]», Dit Tatum maintenant.

Peu de choses ont changé. Après que Tatum a été nommée All-Star, Cole-Barnes a fait pression sur son fils pour qu’il passe d’un All-Star de deuxième niveau (quelqu’un qui s’inquiète de savoir s’il sera voté) à un All-Star de premier niveau (quelqu’un qui ne fait pas ne vous en faites pas car ils le savent). “Vous ne devriez pas rester assis ici à vous demander anxieusement si vous serez nommé réserve All-Star”, a déclaré Cole-Barnes à son fils. “Rappelez-vous ce sentiment l’année prochaine, et tout le monde saura que vous êtes un All-Star donc vous ne serez pas assis là avec les doigts croisés en espérant que vous en serez un.”

Avant sa première année à Duke, Tatum s’est blessé au pied, ce qui l’a mis KO pendant tout le camp d’entraînement et huit matchs. À son retour, il a eu du mal à se déplacer latéralement en défense et n’a pas pu trouver un rythme offensif. “Les fois où il a lutté, on pouvait voir son personnage”, m’a dit l’entraîneur adjoint de Duke Jon Scheyer. «Jamais il n’a fait d’excuse après un match. Il ne s’est jamais plaint une seule fois. C’était toujours: “Que puis-je faire de mieux?” »

Puis vint le tournant. En retard de quatre sur la route contre Virginia, l’entraîneur-chef de Duke, Mike Krzyzewski, a mis la peau de Tatum. “Arrêtez de jouer comme un gamin de St. Louis au cul mou”, a crié Krzyzewski à Tatum pendant la mi-temps, a rappelé Scheyer. En seconde période, Tatum a marqué 21 de ses 28 points, dominé sur la défense, et Duke a gagné par 10. «Le regarder se battre contre l’adversité à Duke avec la blessure, et juste trouver son chemin, puis devenir le meilleur joueur de l’ACC », m’a dit Danny Ainge, président des Celtics des opérations de basket-ball,« explique pourquoi nous nous sommes sentis à l’aise avec lui. »

Tatum a attiré l’attention d’Ainge pour la première fois un an auparavant au Nike Hoop Summit, une vitrine annuelle des meilleurs joueurs de lycée du monde entier. Ainge a également imaginé Markelle Fultz lors du même événement, et lors du repêchage de 2017, il aurait le choix entre les deux. Boston, qui possédait le no. 1 sélection globale grâce aux Brooklyn Nets, creusés profondément pour obtenir des informations afin de prendre la bonne décision. “Tout le monde dit les bonnes choses dans les projets d’interview”, a déclaré Ainge. «Je savais ce que voulait Jayson, mais je ne savais pas dans quelle mesure il irait pour devenir grand. Chaque joueur veut être génial, mais tous ne sont pas prêts à faire ce qu’il faut. »

Les Celtics ont posé des questions sur chaque joueur – s’ils aimaient obtenir du travail supplémentaire dans le gymnase, comment ils interagissaient avec leurs coéquipiers, comment ils réagiraient s’ils n’obtenaient pas le ballon et comment ils répondraient aux défis. Les Celtics ont entendu parler de l’entraîneur K déchirant Tatum; comment Tatum était au gymnase à 6 heures du matin chaque matin, même à l’adolescence; comment la famille de Tatum l’a aidée à chaque étape du chemin pour l’aider à pratiquer un sport qu’il aimait vraiment. Intel sur Fultz était mitigé – il était considéré comme immature et n’avait pas de système de support solide comme Tatum. Fultz a mal tiré lors de sa deuxième séance d’entraînement avec les Celtics, et Ainge a commencé à explorer les métiers pour baisser – des sources de la ligue ont déclaré que Boston espérait acquérir un choix quelques points plus bas que non. 1 et rassembler d’autres actifs pour retourner dans un métier distinct pour Paul George, qui a été distribué plus tard cet été au Thunder.

Les Celtics ont regardé Tatum s’entraîner pour la deuxième fois, et il a brillé, frappant près de 90% de ses tirs sur la prise de 3 et sur le dribble de partout sur le sol. Qu’ils aient déménagé ou non, les Celtics visaient Tatum. “Vous avez vu le changement de cœur”, a déclaré une source de la ligue connaissant le deuxième et dernier entraînement de Tatum avec Boston. “Danny était comme” OK, nous obtenons cet enfant “, et quelques jours plus tard, ils ont fait le commerce.” Le métier a envoyé le premier choix global aux 76ers (qui ont sélectionné Fultz) pour le troisième choix, où les Celtics ont sélectionné Tatum et un futur premier.

“Nous pensions juste que Jayson avait une chance d’être un très, très bon joueur qui s’intégrerait bien dans notre culture”, a déclaré Ainge. Il n’a pas voulu commenter Fultz, mais a continué à féliciter Tatum. «Ce que j’aime chez Jayson, c’est qu’il est déterminé à devenir grand. Vous pouvez travailler sur toutes sortes de choses techniques, mais si un joueur n’a pas cet avantage mental pour devenir formidable – pour avoir la détermination de comprendre les choses que vous ne faites pas bien – cela ne se produira pas. Et vous savez, Jayson a des attentes très élevées envers lui-même et des objectifs très élevés pour sa vie au basket-ball, et c’est ce que j’apprécie le plus. “

Ainge avait une préoccupation principale à propos de Tatum avant le repêchage: pourrait-il jamais devenir un grand défenseur? Tatum n’était pas cohérent en défense à Duke, en partie à cause de la blessure et en partie parce qu’il était tellement maigre. “Les Celtics me harcèlent à ce sujet depuis que je suis arrivé en NBA”, a déclaré Tatum. L’été dernier, l’entraîneur adjoint des Celtics, Jay Larrañaga, a envoyé à Tatum une liste de 20 stars du passé et du présent qui ont été nommées dans une équipe All-Defensive au cours de leurs cinq premières saisons – des joueurs comme Kobe, Scottie Pippen et Kawhi Leonard. Le point? Beaucoup de tous les temps étaient de grands défenseurs avant de s’épanouir offensivement. L’idole de Tatum en était un excellent exemple. Au cours de la saison 1999-2000, lorsque Bryant avait 21 ans, il a en moyenne plus de 20 points (22,5) pour la première de 15 fois et a été nommé dans une équipe All-Defensive pour la première de 12 fois.

Pippen était la comparaison préférée de Larrañaga pour Tatum en raison de sa «longueur et de son intelligence». Tatum ne croyait pas Larrañaga au début, mais d’autres ont commencé à faire des comparaisons similaires. Lors des entraînements de l’équipe américaine l’été dernier, Gregg Popovich a déclaré à Tatum qu’il pouvait être un joueur d’élite à double sens comme Kawhi ou Paul George. Larrañaga lui a plaisanté: «Je te l’ai dit il y a trois ans, tu ne le croyais pas. Mais maintenant que Gregg Popovich [says you can be like Kawhi,] maintenant tout d’un coup tu y crois. Mais c’est différent d’entendre un quintuple champion. «J’adore la pop», a déclaré Tatum. “Cela signifiait beaucoup de choses venant de lui.”

Tatum a fait un saut défensif cette saison. Il est devenu une nuisance pour les adversaires hors du ballon, en moyenne 2,8 déviations, 1,3 interceptions et 0,9 bloc par match, selon les statistiques avancées de la NBA, ce qui en fait l’un des trois ailes ou attaquants avec ces moyennes (Robert Covington de Houston et Jonathan Isaac d’Orlando sont les autres ). Il fait des ravages en sautant les voies de dépassement comme dans le clip ci-dessous. Alors que Joel Embiid roule vers le panier, Tatum est en position parfaite pour empêcher la passe d’entrée.

“Jayson est observateur”, a déclaré Larrañaga. “Il n’est pas nécessaire de prononcer beaucoup de mots.”

L’entraîneur des Celtics Brad Stevens a utilisé Tatum comme butoir à plusieurs postes. Plus récemment, Tatum a passé de longues périodes contre CJ McCollum, Anthony Davis, Donovan Mitchell et James Harden. Ce n’est pas souvent que la meilleure menace offensive d’une équipe défend également l’un des meilleurs joueurs de l’adversaire, mais les Celtics sont à l’aise avec Tatum contre n’importe qui. Dans le clip ci-dessous, il se bat avec Davis sur un post-up, puis dépouille le ballon.

Tatum est assez dur et assez long pour défendre des gros comme Davis, bien qu’il soit à son meilleur sur les ailes et les attaquants.

Dans le clip ci-dessus, il reflète Kawhi pour contenir son entraînement, puis le conteste dur en utilisant sa longue envergure de 6 pieds 11 pouces. Les Celtics tiraient de l’arrière par trois à l’époque, mais ont fini par gagner à cause de la défense de Tatum sur Leonard dans la dernière ligne droite. Tatum se classe deuxième de la NBA derrière seulement P.J.Tucker pour dissuader son match de marquer ou d’aider, selon les données fournies à The Ringer par NBA Advanced Stats. Tatum se retrouve si souvent contre l’une des meilleures menaces offensives de l’adversaire parce qu’il passe huit fois par écran sur le ballon, ce qui le classe dans le top 15 de la ligue, selon les statistiques avancées de la NBA.

Stevens considère les progrès défensifs de Tatum comme un signe de l’amélioration de son leadership: il communique, joue fort et fait quelque chose de moins glamour que de marquer pour donner le ton au reste de l’équipe. «Mon plus grand objectif pour Jayson et Jaylen [Brown], alors qu’ils grandissent ensemble dans cette ligue, est de devenir deux des meilleurs leaders de la ligue. C’est ce qui m’intéresse le plus », a déclaré Stevens. Brown, repêché troisième au classement général un an avant Tatum, a également réalisé des progrès importants aux deux extrémités cette saison. Mais Tatum est devenu l’alpha offensivement, et Stevens a commencé à le monter. “Je n’ai rien fait de spécial”, a déclaré Stevens. “Il est de plus en plus confortable.”

Il a fallu un certain temps à Tatum pour se mettre à l’aise. Il aurait peut-être mené les Celtics au match 7 lors de la finale de la Conférence de l’Est en tant que recrue, mais il n’a fait que des progrès offensifs marginaux lors de sa deuxième saison, après son entraînement d’été avec Bryant. “C’était vraiment, vraiment frustrant”, a déclaré Tatum à propos de sa deuxième année. Certains fans soulignent l’expérience Kyrie Irving pour expliquer pourquoi les Celtics ont déraillé la saison dernière, mais la réalité est que Tatum n’était pas assez bon pour porter une équipe; en 2018-2019, il n’a marqué que 0,6 point par possession en utilisant des isolements, ce qui a classé le dernier des 85 joueurs à enregistrer au moins 70 isolements, par Synergy. “Il y avait des problèmes techniques sur lesquels il devait s’améliorer et apprendre à exécuter”, a déclaré le directeur du personnel des Celtics, Austin Ainge. Les Celtics ont donc poussé Tatum à améliorer son profil de tir au cours de l’été pour prendre plus de 3 et de layups. Cette saison, la sélection de tirs de Tatum est très différente.

Distribution d’isolement et de prise de vue par Jayson Tatum

Zone de tir



Deux premières saisons



Cette saison



Différence













Zone de tir



Deux premières saisons



Cette saison



Différence

Une coupe

29%



25%



-4%

Milieu de gamme

55%



31%



-24%

3 pointeurs

16%



44%



28%

Tatum est passé de plus de la moitié de ses tirs de milieu de gamme dans des isolations et des pick-and-rolls à moins d’un tiers, selon les données de Synergy Sports. “Jayson s’est vraiment engagé à ce sujet”, a déclaré Stevens, et vous pouvez le voir sur le terrain. Tatum ne s’installe plus; il va jusqu’au panier au lieu de se retirer du milieu de gamme, et il a étendu son recul et ses pas du milieu de gamme profond à la terre à 3 points. Les changements ont fait de lui l’un des meilleurs marqueurs de la NBA, totalisant une élite de 1,1 points par possession en pick-and-roll et isolations, par Synergy Sports. Comment a-t-il fait ça? Travail.

“Notre grand objectif au cours de l’été était de générer plus de 3 avec des pas de côté, des pas en arrière, des shuffle-outs, juste des tractions rapides de la ligne des 3 points”, a déclaré Hanlen. La saison dernière, Tatum a tiré 32,4% sur 1,4s de sauteurs de dribble par match. Maintenant, il mène la NBA avec un pourcentage de 3 points sans assistance, atteignant 40,4% de ses 4,5 dribbles-sauteurs 3 par match. Cela fonctionne contre n’importe qui, y compris les meilleurs défenseurs du jeu.

Tatum s’est également concentré sur l’attaque du panier pendant l’intersaison en limitant ses flotteurs, en faisant de grands pas sur ses disques et en établissant un contact au niveau de la jante. Il en a fait beaucoup au début de sa carrière, mais les résultats n’étaient pas là. Au cours de ses 18 premiers matchs, Tatum a tiré 51% des tirs autour de la jante. L’ingrédient clé pour la plupart des grands marqueurs est le succès près du bord, que ce soit pour terminer un lay-up ou tirer une faute. Tatum ne l’avait pas – jusqu’à présent. “Nous avons remarqué que lorsque des gars comme James Harden ou Bradley Beal conduisent, ils ramassent la balle tôt, puis la font pivoter pour établir le contact”, a déclaré Hanlen. “Jayson essayait d’établir un contact, puis de ramasser le ballon, c’est pourquoi il a beaucoup perdu le ballon.”

La différence est subtile mais critique. Le pourcentage de tirs de Tatum sur la jante est passé de 51% au cours de ses 18 premiers matchs à 64% depuis, et son taux de lancers francs augmente en conséquence. La menace de son sauteur de périmètre, en combinaison avec son amélioration au niveau de la finition de la jante, l’a propulsé d’être l’un des pires buteurs du jeu sur les disques à la jante à l’un des meilleurs.

Jayson Tatum sur Drives to the Rim

Catégorie Stat



Classement 2018-19



Classement 2019-2020













Catégorie Stat



Classement 2018-19



Classement 2019-2020















Taux de points



63e



3e











Fautes tirées



106e



12e











Taux de rotation



112e



11ème

















Données via NBA Advanced Stats. 300 disques minimum. L’échantillon de la saison 2018-19 comprend 126 joueurs et l’échantillon de la saison 2019-20 comprend 92.

«Chaque année, il va ajouter quelque chose qui va surprendre les gens. Mais quoi que ce soit, cela aura du sens », a déclaré Beal. “Quand tout sera dit et fait, il sera mille fois meilleur que moi.” Beal s’attend à ce que Tatum continue d’apporter des améliorations, tout comme il l’a fait au fil des ans. Par exemple, Beal a dit qu’il devait ajouter un contre-mouvement à son pas latéral et à son pas en arrière 3 afin de créer une hésitation de la défense et de générer une voie de circulation vers la jante; il prévoit que Tatum devra éventuellement faire de même une fois que les défenses auront compris ses mouvements. Le jeu a pris une plus grande importance pour Beal car les équipes l’ont piégé et doublé. Tatum fait également face à une pression accrue. Avant d’être nommé All-Star, Tatum a été doublé en équipe de 11 possessions par match. En 13 matchs depuis lors, ce nombre est passé à 16. La production de Boston a été constamment forte lorsque Tatum a doublé; il a marqué 1,1 point par possession dans ces situations pendant toute la saison. Des défis encore plus grands viendront en séries éliminatoires, mais si son histoire d’amélioration est une indication, Tatum sera capable de s’adapter et de prospérer.

Tatum veut être nommé All-Star depuis qu’il est enfant. Il avait l’habitude d’acheter des maillots All-Star de Kobe, et avait espéré qu’il serait reconnu comme l’un dans sa deuxième saison, tout comme Kobe était pour la première de ses 18 fois. À l’aube de sa troisième saison, la formation de l’équipe était «très pesante pour moi», a-t-il déclaré. «Une fois que j’ai découvert que je l’avais fait, c’était comme si un fardeau était tombé de mes épaules. Je dois me détendre et ne pas m’inquiéter. Depuis, je joue sans stress. ” Les adversaires sont certainement stressés maintenant, qu’il se cache dans la voie avec ses longs bras ou qu’il s’isole en haut de la clé, mais l’homme qui l’a rédigé ne veut pas que Tatum se détende trop. Ainge a vu de nombreux joueurs s’épanouir au cours de ses quatre décennies dans la NBA en tant que joueur, entraîneur, diffuseur et exécutif.

“Ma plus grande crainte est que Jayson ait trop de succès et qu’il ne maintienne pas ce niveau de travail, d’humilité et de désir de continuer à devenir aussi grand que certains des plus grands joueurs du jeu”, a admis Ainge. “Maintenant, les gens vont vous poursuivre, et vous allez être mis au défi de plus en plus. Et si vous voulez vraiment honorer Kobe, vous devez avoir le même genre d’éthique de travail, de dynamisme et de motivation pour devenir vraiment formidable. »

La vraie célébrité nécessite un succès soutenu, donc à bien des égards, Tatum n’en est qu’au début. Sa trajectoire est cependant difficile à ignorer. Au minimum, Tatum va être un joueur clé dans une équipe éliminatoire au cours de ses premières années. Au plus? Eh bien, LeBron James a cité Tatum comme l’un des futurs visages de la NBA. «La ligue est entre de bonnes mains avec des gars comme Zion [Williamson], Ja Morant, Luka Doncic, Trae Young, Jayson Tatum, et la liste continue », a déclaré LeBron sur ESPN. “Je suis juste heureux d’en faire partie et d’être sur le terrain avec ces gars dans leur jeunesse.”

Bientôt, les enfants voudront accrocher des affiches de Tatum dans leur chambre – ou dans le monde d’aujourd’hui, peut-être qu’il est l’arrière-plan de leurs téléphones. Tatum a toujours des souvenirs de son idole autour de sa maison actuelle. Après le décès de Kobe, Tatum a demandé à des amis de la famille de récupérer certaines de ses chaussures et de ses maillots Kobe pour les exposer dans sa maison. C’est un rappel constant de ce que Kobe signifiait pour lui, a déclaré Cole-Barnes, et de la passion et du dynamisme qu’ils partageaient tous les deux.

“Il a toujours adoré le basket-ball”, a-t-elle déclaré. “Il a toujours travaillé sans relâche pour être le meilleur, et je suis certain qu’il le fera toujours.”