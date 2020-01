«Je choisirais Jack Grealish plutôt que James Maddison», déclare Ally McCoist au milieu des rumeurs de transfert de Man Utd

Ally McCoist a déclaré qu’il choisirait de signer le capitaine d’Aston Villa, Jack Grealish, contre James Maddison, au milieu de rapports liant la star de Leicester City à un déménagement à Manchester United.

Maddison serait l’une des principales cibles du manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, et si aucun accord ne peut être conclu dans la fenêtre de transfert de janvier, les Red Devils feront pression pour le signer cet été.

Le joueur de 23 ans a impressionné pour les Foxes de haut vol cette saison, marquant un certain nombre de buts époustouflants et totalisant neuf buts et trois passes décisives en 24 matchs.

James Maddison a attiré l’attention des grands clubs avec ses brillantes performances pour Leicester cette saison

Mais il a été éclipsé lorsque Leicester a fait match nul avec Aston Villa lors du match aller de leur demi-finale de la Coupe Carabao mercredi soir.

Une grande partie de l’accent d’avant-match était sur la bataille au milieu de terrain entre Maddison et Grealish mais, avec le manager anglais Gareth Southgate dans les tribunes, le capitaine de la Villa a volé la vedette avec un affichage mature et plein de qualité.

Grealish a été régulièrement associé à un éloignement de son club d’enfance et a gagné de nombreux admirateurs avec ses performances ce trimestre.

Et lui a demandé qui il choisirait entre les deux jeunes Anglais, McCoist a dit au Alan Brazil Sports Breakfast: «En ce moment, je prendrais Grealish.

«Je dois dire que j’ai également été très impressionné par Maddison cette saison, mais dans le match de Liverpool lorsque Brendan Rodgers l’a joué à gauche, Trent Alexander-Arnold l’a juste remonté à gauche. -retour efficace et il ne pouvait pas jouer son propre jeu.

“Maddison est clairement un joueur très talentueux, mais Jack est en feu pour le moment.”

Le capitaine d’Aston Villa, Jack Grealish, a été superbe cette saison

L’ancien manager d’Aston Villa, Tim Sherwood, est d’accord et choisirait également Grealish compte tenu du choix, bien qu’il admette qu’il pourrait être plus que légèrement partisan de l’un de ses anciens joueurs.

Cependant, il affirme que Southgate devrait choisir les deux joueurs pour sa prochaine équipe d’Angleterre avant l’Euro 2020 cet été.

S’exprimant également lors du petit-déjeuner sportif de jeudi, Sherwood a déclaré: «Ce sont des joueurs différents, ce sont deux dizaines exceptionnelles, mais elles ont de subtiles différences.

«Si je devais en choisir un, je vais être partisan et dire Jack Grealish, parce que je pense qu’il peut transformer un jeu avec la façon dont il dribble et le prend au cœur des gens.

“Mais Maddison est brillant dans cet espace derrière le milieu de terrain, il se fait tourner et il a une bonne idée de l’endroit où les gens sont autour de lui.

“Tout dépend de la façon dont Gareth Southgate veut se mettre en place, mais ils doivent tous les deux faire partie de l’équipe d’Angleterre.”

L’ancien défenseur de Chelsea Jason Cundy, cependant, dit que Maddison obtient son vote.

Jason Cundy dit qu’il choisirait James Maddison de Leicester plutôt que Jack Grealish d’Aston Villa

L’animateur du Sports Bar a déclaré que l’ancien homme de Norwich avait prouvé qu’il pouvait jouer au plus haut niveau, avec Leicester volant haut en deuxième place de la Premier League, et affirme que Grealish n’a pas encore joué son plein potentiel à Villa Park.

«J’irais à Maddison», a déclaré Cundy.

«J’aime Grealish, mais bien qu’il y ait encore beaucoup de footballeurs là-bas, je ne pense pas que nous ayons vu assez près de ce qu’il pourrait être grâce à l’équipe dans laquelle il évolue.

«Mais combien vaut Grealish? Moins que Maddison, c’est sûr. “

