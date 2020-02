“Je crois que Bartomeu … au moins il ne savait rien parce qu’il était touché”

Gerard Piqué Il a fait face à la conférence de presse avant Naples – Barcelone match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. L’équipe centrale du Barça a analysé la réunion tenue à San Paolo mardi et a donné son avis sur «Barçagate» s’assurer qu’il croyait aux explications du président, Josep María Bartomeu.

Naples

«Je pense que c’est la première fois que le Barça participe à un match officiel, c’est un stade historique. Lorsque vous êtes footballeur, vous aimez essayer de nouvelles expériences et c’est l’une d’entre elles. Naples est une équipe qui s’est beaucoup améliorée au cours des derniers matchs, elle n’a pas bien commencé mais elle s’est beaucoup améliorée, ce sera compliqué. Ils ont gagné Liverpool et la Juve, avant les grands ils grandissent et il faudra faire attention à ne pas avoir peur ».

Sifflets de conseil

«Nous essayons de faire notre travail. Dans ce club ces dernières années, ce qui s’est passé sur le terrain a été très important car les résultats ont enduré le club. Nous devons essayer de continuer à gagner parce que nous savons que les eaux ne sont pas si calmes. Nous sommes dans le huitième Champions et le jeu est suffisamment important pour penser à autre chose. Nous connaissons leurs vertus et obtenons un bon résultat, puis vient le Classic, nous voulons continuer dans cette lignée ascendante pour continuer à grandir.

Expérience des champions

«Peut-être d’autres années, nous avons atteint ce stade plus excédentaire, étant plus préféré. Nous ne sommes peut-être pas les plus préférés, mais étant Barça, je suis convaincu que nous avons des possibilités, je ne sais pas combien. Il faudra passer le match nul avec Naples et ensuite on verra ».

Soyez bien sur le tronçon clé

“Il y a eu de nombreux exemples ces dernières années, vous êtes bien présenté à cette phase et après avoir manqué d’oxygène, cette année peut-être que nous ne sommes pas si forts et en avril ou mai, nous allons comme un coup de feu.”

Barçagate

“Je dérange? Je ne saurais pas te dire. Ça m’est égal. Les réseaux sont incontrôlables, chacun a son avis et tout le monde peut le donner. En ce qui concerne les explications du président, je le croyais, au moins qu’il ne savait rien. Il a été touché. Je ne veux pas faire le tour du sujet, il est sorti, il a explosé et il a été corrigé, tournons maintenant la page. Tout ce qui n’est pas ballon et football nous nuira à l’avenir ».

Rome et Liverpool

«Je pense que nous ne l’oublierons jamais. Il y a eu deux coups très durs dans l’histoire de notre club et dans l’histoire de ceux qui l’ont vécu. Mais des grandes défaites, vous pouvez obtenir des choses positives pour l’avenir. Avec cette expérience, tout ce qui arrivera saura le faire avancer. Chaque cravate est un monde, mais nous avons sûrement appris des choses ».

Analyse de Naples

«De Naples, nous avons beaucoup de choses. C’est une équipe qui n’a pas bien débuté et qui s’agrandit, ces derniers mois il y a de très bons joueurs comme Insigne ou Milik, ils peuvent nous mettre en difficulté si nous ne partons pas avec une mentalité appropriée. Nous allons essayer de mettre notre style de jeu, à partir de là, des occasions et il serait important de marquer des buts demain ».

Messi et Maradona

«Maradona est un joueur très important pour ce sport, qui a traversé Barcelone et aussi Naples. Entre Diego et Leo, qui est la question du million, je me retrouve avec la régularité de Leo et la magie qu’il fait chaque jour depuis tant d’années ».

Polémique «Titella»

«Puccinelli est un personnage de la comédie napolitaine et est le même que Titella. Puccinellis est partout et nous sommes tous dans certains aspects de notre vie, mais dans ce cas, je pense que c’était évident et je voulais l’exprimer, mais ce n’était pas un message au conseil d’administration. Comme toutes les directives ont des personnes similaires à qui elles transmettent des informations et leur donnent ce sentiment de protection, c’est normal et tout le monde le fait. Le problème est que lorsque certaines lignes sont franchies, vous devez vous retirer et c’est ce que je voulais faire. Mais en ce qui concerne la colère des costumes, ce sont des choses qui se passent dans un si grand club, il y a des gens qui n’en avaient aucune idée … c’est correct de rectifier, tourner la page et se concentrer sur le football qui est important.

Bruit des médias

«Non, au final je pense qu’on accorde plus d’importance. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, tout le reste est beaucoup de bruit et quand un club comme le Barça est plus difficile à contrôler ce bruit et les joueurs sont moins protégés. Cela fait partie du sport, du club dans lequel nous sommes et de la responsabilité que nous avons, car si l’équipe fonctionne et que les résultats sont bons, rien ne se passe. C’est entre nos mains, nous allons essayer de bien jouer et de gagner des matchs ».

Messi à Naples

«Je n’ai pas eu l’occasion de parler avec Leo pour jouer ici. J’imagine qu’il sera heureux de jouer dans un nouvel endroit et avec cette histoire, mais le plus important est le classement, l’histoire et la tradition du stade sont très bonnes, mais si nous n’obtenons pas un bon résultat, personne ne sera content de ce qui se passe. Nous allons nous concentrer sur le match de demain et obtenir un bon résultat ».

L’avenir de Messi

«Demandez-lui, il est le propriétaire de son avenir, c’est donc mon entreprise que je voudrais prendre ma retraite ici à Barcelone, sinon je ne peux pas vous le dire».

Gestion du club

«Je n’entrerai pas s’il est mauvais ou bien géré, je manque d’informations pour faire ce bilan. Une chose est ce que dit la presse et une autre est ce qui se passe vraiment. Si l’équipe perd en tant que club, il y a beaucoup de bruit, les résultats sont les plus importants dans ce que signifie un club comme le Barça. Si nous voulons continuer à avoir l’esprit tranquille, l’important est de gagner, gagner, continuer à gagner et bien jouer. Parfois, il est plus important de savoir comment gagner ».