“Je gagne plus de duels aériens que Sergio Ramos”

Bien qu’il mesure environ 1,80, la centrale 21 ans, par lequel le Séville payé plus que 20 millions L’été dernier, il s’est vanté de son jeu aérien lors de la dernière interview qu’il a accordée. En elle, Jules Koundé a osé comparer avec Sergio Ramos.

Selon Jules Koundé, les adversaires n’osent généralement pas avec Sergio Ramos

“Les rivaux croient que le duel aérien sera plus facile contre moi, Je sens qu’ils m’attaquent dans cet aspect et ça m’indique. Quand je regarde mes matchs, je remarque que je joue beaucoup plus de balles au-dessus que les autres. Mais cela me motive. Je me prépare à affronter 1,90 attaquants et je finis par gagner plus de duels aériens que Sergio Ramos, parce que les adversaires n’osent généralement pas avec lui», A déclaré le défenseur d’Onze World.

Sur son adaptation à LaLiga Santander, où il s’installe lentement dans les onze de Julen Lopetegui, Jules Koundé a indiqué: «C’est un championnat qui Il a beaucoup plus de rythme que la ligue française, et aussi C’est plus technique à mon avis. Mais ce qui a retenu mon attention dès le début, c’est l’intensité. Toutes les équipes veulent faire jouer le ballon ne se souciant pas du tout de la pression opposée. Et tout le monde a un plan de match établi. Même lorsqu’une équipe veut jouer une balle longue, elle le fait en utilisant une stratégie prédéfinie. Les choses fonctionnent comme ça. Je sens que tout est plus travaillé et plus précis“

Si vous allez aux Jeux Olympiques, vous raterez une partie de la pré-saison avec Séville

Optimiste pour l’avenir, le Français espère avoir l’opportunité d’être aux Jeux Olympiques et au Championnat d’Europe l’été prochain: «Ce n’est pas quelque chose dont je rêve, C’est clairement un objectif que j’ai en tête. J’ai vérifié les dates et j’ai décidé de ne pas prendre de billets de vacances parce que je veux être à ces rendez-vous. Cela ne dépend pas seulement de moi et de ce que je fais, ce n’est pas moi qui décide. Si j’ai un message à envoyer à Sylvain Ripoll ou Didier Deschamps? Je ne l’ai pas. Le message est transmis sur l’herbe“