“Je l’ai inquiété à un moment donné” – Quand Jimmy Greaves a interviewé Mike Tyson et a pris un coup de poing dans les côtes

Ce ne sont pas très souvent deux titans de deux sports complètement différents qui s’affrontent.

Mais, en 1988, la légende du football Jimmy Greaves a affronté Mike Tyson sur le ring.

Mike Tyson frappe Larry Holmes en 1988 quelques mois seulement avant de discuter avec Jimmy GreavesGetty Images – .

La légende de Chelsea, Tottenham et de l’Angleterre s’est rendue à Catskill, New York, juste pour passer du temps avec The Baddest Man on the Planet qui, à ce moment-là, venait de remporter son 34e combat consécutif et complotait un grondement avec la star britannique Frank Bruno.

Après avoir éliminé Tony Tubbs à Tokyo, au Japon, pour conserver ses titres de poids lourds WBA, WBC et IBF, Greaves était peut-être un adversaire improbable pour Tyson.

Néanmoins, le plus grand attaquant anglais de tous les temps – qui a 80 ans aujourd’hui – s’est rendu à New York pour affronter le prodige de la boxe âgé de 21 ans dans le cadre de la fantastique couverture d’ITV sur la finale de la FA Cup 1988 entre Liverpool et Wimbledon.

Et c’est une pièce d’or à la télévision alors que Greaves affronte The Champ – Jimmy prend même quelques fouilles dans les côtes aussi! Découvrez-le ci-dessous…

