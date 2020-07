Je me sens en sécurité dans la bulle MLS Orlando, les joueurs ont l’air heureux

La star d’Orlando City SC et l’ancien ailier de Manchester United, Nani, ne sont pas trop préoccupés par le nombre de cas positifs de coronavirus dans le tournoi MLS is Back à Orlando et n’ont pas envisagé de se retirer.

– Stream MLS is Back LIVE sur les réseaux ESPN, application ESPN (États-Unis uniquement)

– L’horaire de groupe fixé pour le MLS est de retour

Annonces :

Le MVP de la Ligue Carlos Vela a annoncé qu’il ne voyagerait pas avec le reste de l’équipe du LAFC lundi à cause de la « grossesse à risque » de sa femme, tandis que le FC Dallas ne participerait pas après que 10 de ses effectifs aient enregistré des tests positifs, mais le joueur portugais Nani est confiant que les bons protocoles sont en place pour que le tournoi se déroule.

2 Liés

« Pour être honnête, je me sens en sécurité », a déclaré Nani lors d’une vidéoconférence lundi. « Depuis mon arrivée à l’hôtel, j’ai vu les conditions, la façon dont ils gèrent tout pour que les joueurs soient en sécurité, je suis d’accord et je vois tous les joueurs, toutes les équipes, ils ont l’air heureux, ils ont l’air à l’aise avec tous les protocoles. »

« De toute évidence, il y a eu des histoires sur certains joueurs qui ont contracté le virus mais je pense que ces joueurs sont venus à l’hôtel avec le virus », a-t-il ajouté.

L’ailier de 33 ans a déclaré qu’il respectait la décision de Vela de ne pas participer, mais a souligné qu’il n’allait pas reculer.

« J’ai un esprit différent et une façon différente de penser au football et à tout ce qui se passe dans le monde, à propos de moi », a expliqué Nani. «J’essaie toujours dans les moments difficiles de trouver une motivation pour continuer, en pensant à la vie qui ne s’arrête pas, que tu dois continuer à vivre, continuer à croire en l’avenir et je pense toujours que si j’arrête maintenant je ne pourrai pas continuer plus loin quand il y a une possibilité.

jouer

1:34

Don Garber rejoint SportsCenter pour discuter de la décision de la MLS de retirer le FC Dallas de son prochain tournoi.

« C’est pourquoi j’ai décidé de participer à ce tournoi, de continuer à me diriger vers l’endroit où je veux et, évidemment, j’ai entendu dire que certains joueurs ne viendraient pas.

« C’est une situation que nous devons respecter car en tant que footballeur ou athlète, nous sommes humains et nous devons respecter certaines décisions de certains joueurs qui ne sont pas à l’aise d’être ici pour protéger leur famille et eux-mêmes.

« Je respecte aussi tous ceux qui ont décidé de venir ici parce que c’est la vie, nous devons continuer à nous battre pour ce que nous voulons dans nos vies et pour faire un monde meilleur, de meilleurs moments et des jours meilleurs. »

Mercredi, l’Orlando de Nani affrontera son rival de Floride, l’Inter Miami CF, lors du match d’ouverture du tournoi MLS is Back – ainsi que de la toute première réunion des clubs – et l’attaquant mexicain vedette de Miami, Rodolfo Pizarro, est également favorable à la situation de Vela.

« C’est une décision personnelle, c’est la naissance de son enfant, je pense que c’est justifié et ça va », a expliqué Pizarro lors d’une vidéoconférence. « Je suis engagé, je pense à ce qui va arriver avec mon équipe. »