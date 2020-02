“Je me sentais mal de voir des gens rire de mon affrontement avec Zidane”

Le centre de Celtic of Vigo a jeté l’entraîneur de Real Madrid dans le Santiago Bernabéu. Bien que ce soit un jeu, et bien que Joseph Aidoo aidé Zidane pour se relever, sa rencontre a donné lieu à un grand nombre de mèmes et une multitude de commentaires sur les réseaux sociaux.

Joseph Aidoo à propos de ce qui s’est passé avec Zidane: “Je n’ai pas pu m’arrêter, c’était un accident”

Interrogée à ce sujet lors d’une conférence de presse, la centrale a déclaré: «J’ai essayé de lui parler à la fin du match, mais je n’ai pas pu parce que Zidane était déjà dans les médias et je ne l’ai pas trouvé dans le vestiaire. Je me sentais un peu mal quand j’ai réalisé l’impact que cela avait sur les médias et les réseaux sociaux. Il y avait des gens qui riaient de cet incident. Je ne pouvais pas m’arrêter, c’était un accident. Quand je dois m’entraîner Mardi, j’étais triste à cause des répercussions que j’avais eues et personne n’a fait de blagues“

Aidoo a également apprécié positivement le point récolté par Celta de Vigo au Santiago Bernabéu: «Chaque match est déjà une finale pour nous. En ce moment, les costumes sont heureux après les derniers résultats et concentrés sur les prochains matchs“

De plus, le footballeur ghanéen a évoqué les insultes racistes envers Marega: «C’est quelque chose qui ne peut plus se reproduire. Il est très difficile pour un professionnel de rester concentré si quelque chose de similaire vous arrive. L’environnement dans les stades de LaLiga est différent des autres pays. Personnellement, je pense que cette situation ne va pas se produire en Espagne. Votre réaction dépend du moment et du match. Je n’ai pas réfléchi à la façon dont je réagirais“