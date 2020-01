“Je m’en souviendrai pour le restant de mes jours”, déclare Novak Djokovic après la victoire de la Serbie en Coupe ATP

Dimanche, Novak Djokovic a ajouté un nouveau trophée à sa collection déjà impressionnante alors qu’il menait la Serbie au titre de la Coupe ATP à Sydney en battant l’Espagne 2-1.

Le vainqueur du Grand Chelem à 16 reprises s’est dirigé vers la finale de dimanche après avoir remporté cinq matchs en simple et un match en double, et il a gardé cette course invaincue en battant le numéro un mondial Rafael Nadal en simple, puis s’est associé à Viktor Troicki pour remporter le double et sécuriser son équipe le trophée.

L’Espagne, championne en titre de la Coupe Davis, a pris le dessus dès le début, Roberto Bautista Agut a éliminé Dusan Lajovic 7-5, 6-1 dans le premier match de la journée.

Mais la Serbie a ensuite repris d’assaut Djokovic alors que le numéro 2 mondial l’emportait sur Nadal 6-2, 7-6 (7-4).

Et donc les doubles ont décidé de l’issue du titre inaugural de la Coupe ATP et cela a pris le chemin de la Serbie alors que Djokovic et Troicki battaient Pablo Carreno Busta et Feliciano Lopez 6-3, 6-4.

Naturellement, cela a déclenché des célébrations folles.

UN EFFORT D’ÉQUIPE 🎉🇷🇸

Des scènes mémorables alors que la Serbie célèbre devenir le premier champion #ATPCup! @DjokerNole @Dutzee @troicki_viktor @nenadzim pic.twitter.com/8OfpwgjDks

– Tennis TV (@TennisTV) 12 janvier 2020

«Je me souviendrai de cette expérience pour le reste de ma vie. C’est l’un des moments les plus agréables de ma carrière », a déclaré un Djokovic ému.

«J’ai eu la chance d’avoir une carrière incroyable ces 15 dernières années, mais jouer pour l’équipe, jouer pour mon pays avec certains de mes meilleurs amis depuis longtemps, vous ne pouvez pas égaler cela. C’est trop spécial. “

